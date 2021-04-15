Іноземні виші можуть відкрити філіали в Україні: чи перестане молодь їхати на навчання за кордон

Уряд дозволив іноземним вишам відкривати філії в Україні. Експерт розповів, які вимоги висуватимуть до іноземних університетів та чи зупинить це потік молоді, яка їде вчитися за кордоном.

Власну думку з приводу відкриття філій іноземних вишів висловив експерт програм освіти Українського інституту майбутнього Микола Скиба.

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Чи прискорить постанова появу представництв іноземних університетів

За словами експерта, ця постанова викликає більше усмішку, ніж якісь серйозні очікування.

Якби іноземні університети бачили в Україні для себе потенціал, вони б відкрили тут філії раніше. Така практика дійсно є,

– сказав Скиба.

Натомість він вважає, що топові іноземні університети більше зацікавлені у тому, щоб притягувати найкращі таланти до себе.

“Проте є практика, коли американські університети відкривають філії в арабських країнах, наприклад в Катарі чи ОАЕ. Але тут є більше геополітичний, аніж освітній момент", – пояснює Скиба.

Чи зупинить це потік молоді на навчання за кордон

За словами експерта, це не зможе зупинити українську молодь. Адже підлітки їдуть в інші країни за іншими умовами.

Комусь хочеться опинитися в ЄС. Навіть у Польщі. Це вже відчуття, що ти за кордоном. До того ж, навчання в іноземних університетах – це можливість працювати в ЄС, де зарплати стартують від 800 доларів,

– наголосив Скиба.

Він каже, що на це впливає і якість кампусу. Адже щоб створити в Україні потужний кампус, виникає питання землі, багатьох дозволів і великих інвестицій, які ніколи не відіб’ються.

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Експерт додав, що останнім часом українськими студентами стали цікавляться китайські виші.

"Китайська освіта активно залучає не лише українських студентів, а й викладачів, оскільки це держава світової величини, в якій розвивається наука", – зазначив Микола Скиба.

Які будуть вимоги для іноземних вишів

За рішенням уряду, іноземний виш під час подання документів на відкриття філіалу має входити до одного з міжнародних рейтингів і посідати при цьому місце не нижче ніж 3000:

QS World University Rankings,

The Times Higher Education World University Rankings,

World Top 500 Universities.

У цій постанові дуже насторожує те, що рейтинг іноземного університету має бути не нижче 3000. Під цей показник потрапляє дуже багато посередніх університетів. Крім того, не можна відкривати територіальні філії в Києві, Львові, Одесі, Харкові. А де тоді їх відкривати? Тому це дуже дивна постанова,

– наголосив експерт.

Яким вишам заборонено відкривати філії в Україні

Не надаватиметься дозвіл на відкриття такого філіалу для іноземного вишу, який є:

юридичною особою з іноземними інвестиціями Росії;

юридичною особою, зареєстрованою на території Росії;

або кінцевий бенефіціарний власник якої є резидентом Росії.

Микола Скиба каже, що ця постанова більше скидається на звичайний піар, оскільки закордонні університети не горять великим бажанням відкривати тут філії.

До слова, 12 квітня уряд підписав постанову про те, що іноземні виші зможуть відкривати структурні підрозділи в Україні. Які документи має подати іноземний виш для отримання такого дозволу від МОН – читайте у матеріалі.