Саме завдяки впровадженню інклюзивного навчання, діти з особливими освітніми потребами можуть відвідувати навчальні заклади. Але як відбувається це навчання та з якими проблемами стикаються вихователі та батьки дітей з ООП?

Інклюзивна освіта доступна для дітей, які мають інтелектуальні порушення, затримку психічного розвитку, порушення зору, слуху та мовлення, розлади спектру аутизму тощо. І підхід до навчання цих дітей має бути іншим, повідомляє видання "Українська правда. Життя".

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Зокрема, у звичайних школах, так і дитсадках мають створюватися умови для перебування і навчання дітей з ООП. Окрім того, працюють спеціалізовані садочки або окремі профільні групи. Тож, рішення про те, куди саме віддати дитину, приймають батьки.

Досвід батьків дітей з ООП в Україні

Про свій досвід інклюзії розповіла мама чотирьох дітей Оксана Слободяна зі Львівщини. Її сина хотіли позбутися, а жінку відкрито виганяли із дитсадка. Втім, батьки не скаржилися і ніяких умов не ставили.

Нас скеровували в спеціалізований дитсадок. А я хотіла, щоб він був зі звичайними дітьми, тому що він з інтернату, тобто з одного такого середовища в інше,

– розповідає пані Слободяна.

В результаті їй довелося щодня їздити з дітьми за 30 кілометрів до Львова. Але це дало добрий ефект: менший її син одразу абсолютно змінився, а зі старшим довше працювали, тож їхні стосунки з суспільством врегулювалися.

Про більш позитивний досвід з інклюзією у школі розповідає у блозі на BBC Марія Шевченко.Вона розповіла, що її син ходив у навчально-реабілітаційний центр, оскільки зі звичайного садочка його виганяли.

Вже згодом дитина пішла до першого класу загальноосвітньої школи та отримала кваліфіковану асистентку.

Інклюзія в законодавстві

За законодавством в Україні, інклюзивні групи можуть створюватись у будь-якому садочку за заявою батьків чи законних представників дитини. Садок у такому разі стає комбінованим і має забезпечити групу відповідними умовами та персоналом.

Так, у групі дітей з ООП має бути не більше трьох, а навчання – за окремими програмами з огляду на індивідуальні особливості. А формувати програму повинна команда психолого-педагогічного супроводу, орієнтуючись на потреби дитини.



Навчання в садочку / Фото УП.Життя

Окрім того, садочок має створити посаду асистентки-виховательки, яка буде допомагати під час занять реалізовувати індивідуальну програму, слідкувати за успіхами та труднощами дитини.

Також окремо існують спеціалізовані та санаторні садки. Там вже є сформовані педагогічні колективи та забезпечені умови. До прикладу, у Києві близько сотні подібних садочків, найбільше з них – логопедичних.

Зазначимо, що за роботу в інклюзивних групах та спецсадочках вихователям повинні надавати більшу відпустку та доплати у розмірі 20%. Проте в Україні це не завжди так.

Інклюзія очима працівників садочків

За словами виховательки з Донеччини, в інклюзивних групах 20% доплати нараховують лише за дні, коли дитина з ООП відвідувала садок, тобто, якщо вона не ходить три місяці, то за цей час вихователю не платять.

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До того ж, частина садочків з інклюзивними групами є переповненими. Так, вихователька з Одеської області розповіла, що зараз в її групі – 39 дітей, а минулого року було 52. Хоча максимальна кількість дітей у будь-якій групі не має перевищувати 20 осіб, а в інклюзивній – 15.

Вибір щодо закладу, куди віддавати дитину – до спеціалізованого садочка чи інклюзивної групи, залишається за батьками.

Проте спецсадки мають свої переваги: це комплексний і спеціалізований підхід до проблем дитини, повноцінний супровід та реабілітація. Але такий садочок дорого забезпечувати. Тому спецсадків мало, особливо поза великими містами.