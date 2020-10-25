Голови держав, урядів та міністри з понад 70 країн світу на конференції ЮНЕСКО ухвалили Декларацію щодо глобальних пріоритетних дій для захисту фінансування та зміцнення системи освіти від наслідків, які спричинила пандемія COVID-19.

У заході взяли участь Генсек ООН, президенти Анголи, Кенії, Конго, Колумбії, Португалії, тощо прем’єр-міністри Італії, Марокко, Норвегії та Іспанії, королева Бельгії Матильда, а також понад 65 міністрів освіти, у тому числі МОН України, передає пресслужба відомства.

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На конференції ЮНЕСКО наголосили, що для того, аби змінити суспільство, освіта має стати пріоритетом та опорою для відновлення. Але лише незначна частина коштів – у середньому щонайменше 1% – була спрямована на освіту та навчання.

"Фінансування освіти – це не витрати. Це наша найважливіша довгострокова інвестиція. Якщо ми не виділимо ці кошти зараз, на нас чекає більш похмуре майбутнє", – зазначила Генеральна директорка ЮНЕСКО Одре Азуле.

Тому в ЮНЕСКО ухвалили Декларацію, яка передбачає пріоритетні заходи. Саме вони будуть вжиті для відновлення системи освіти до кінця 2021 року.

Дії для зміцнення системи освіти

Захист національного та міжнародного фінансування освіти

Експерти підкреслили, що зараз є важливим збільшення внутрішнього фінансування та міжнародної допомоги освіті, оскільки ці інвестиції окупляться та матимуть позитивний вплив на цілі сталого розвитку.

Безпечне відкриття шкіл

Варто заздалегідь спланувати відкриття шкіл, щоб забезпечити якісне навчання для учнів, вчителів та сімей. Йдеться про безпечне та гігієнічне середовище, наявність шкільного персоналу та спроможність навчальних закладів впроваджувати зміни та виправні заходи, зокрема прискорене навчання та коригування шкільного календаря тощо.

Інклюзія, рівноправність та гендерна рівність

Посилення готовності, стійкості та реагування ґендерних аспектів освіти буде ключовим для запобігання розширенню нерівності та забезпечення повернення всіх учнів до школи.

Переосмислення викладання та навчання

Під час відновлення роботи шкіл важливо забезпечити вищу підтримку викладачам, зокрема шляхом постійного професійного розвитку. Також треба приділяти більше уваги їхньому соціальному та емоційному добробуту, забезпечити соціальний діалог.

Під час глобальної конференції з питань освіти ЮНЕСКО заступник міністра освіти і науки України Артур Селецький привітав ухвалення Декларації GEM 2020 та запевнив у дотриманні зобов’язань МОН у питаннях забезпечення навчання в умовах безпрецедентної кризи COVID-19.

Ми зобов’язуємось захищати фінансування освіти та пришвидшувати прогрес у напрямку досягнення якісної освіти під час пандемії COVID-19 та після її завершення,

– заявив він.

Серед кроків, які сприяють відновленню та зміцненню якості освіти, він назвав наступні заходи: