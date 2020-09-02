Як навчати дітей з особливими потребами під час карантину: настанови МОН
Міністерство освіти і науки України розробило рекомендації, які допоможуть у навчанні дітей з особливими освітніми потребами під час карантину. Зокрема, визначено пріоритети роботи інклюзивно-ресурсних центрів в різних регіонах епідемічної небезпеки.
Рекомендації для інклюзивного навчання в часи пандемії оприлюднено на сайті МОН.
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У відомстві наголосили що навчання у новому навчальному році має бути організоване з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні.
Водночас під час проведення таких занять слід враховувати індивідуальні потреби та потенційні можливості дитини з особливими освітніми потребами.
Так, для початку експертам необхідно проаналізувати динаміку розвитку дитини, вивчити її сильні сторони та позитивні зміни, що має стати основою плану індивідуальної програми розвитку учня з особливими освітніми потребами.
Як будуть працювати центри інклюзивної освіти в період карантину
За умови сприятливої епідеміологічної ситуації ("зеленого", "жовтого" та "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки) інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) можуть надавати послуги у звичайному режимі, дотримуючись загальних протиепідеміологічних заходів:
- провітрювати приміщення;
- візуально демонструвати дітям з ООП правила збереження дистанції, гігієни особистих речей тощо;
- мінімізувати використання спільних речей та іграшок;
- не допускати харчування дітей з одного посуду тощо.
Натомість в містах "червоної" зони інклюзивна освіта може здійснюватися лише дистанційно.