Міністерство освіти і науки України розробило рекомендації, які допоможуть у навчанні дітей з особливими освітніми потребами під час карантину. Зокрема, визначено пріоритети роботи інклюзивно-ресурсних центрів в різних регіонах епідемічної небезпеки.

Рекомендації для інклюзивного навчання в часи пандемії оприлюднено на сайті МОН.

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У відомстві наголосили що навчання у новому навчальному році має бути організоване з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні.

Водночас під час проведення таких занять слід враховувати індивідуальні потреби та потенційні можливості дитини з особливими освітніми потребами.

Так, для початку експертам необхідно проаналізувати динаміку розвитку дитини, вивчити її сильні сторони та позитивні зміни, що має стати основою плану індивідуальної програми розвитку учня з особливими освітніми потребами.

Як будуть працювати центри інклюзивної освіти в період карантину

За умови сприятливої епідеміологічної ситуації ("зеленого", "жовтого" та "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки) інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) можуть надавати послуги у звичайному режимі, дотримуючись загальних протиепідеміологічних заходів:

провітрювати приміщення;

візуально демонструвати дітям з ООП правила збереження дистанції, гігієни особистих речей тощо;

мінімізувати використання спільних речей та іграшок;

не допускати харчування дітей з одного посуду тощо.

Натомість в містах "червоної" зони інклюзивна освіта може здійснюватися лише дистанційно.



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