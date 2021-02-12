Інформаційна грамотність для вчителів: як спілкуватися в інтернеті – поради педагогам

Раптовий перехід в онлайн став справжнім викликом, адже багато вчителів не вміють вправно та правильно користуватися мережею. Існує кілька типових помилок, яких варто уникати під час використання інтернету.

Далеко не всі педагоги відчувають, що є доречним в онлайн-спілкуванні, тож інколи поведінка вчителів може виглядати кумедно, а інколи навіть здатна повністю зіпсувати їх репутацію.

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Навіщо вчителям інформаційна компетентність

Постійний перехід від очного навчання до дистанційного та навпаки змусив зареєструватися у соцмережах навіть тих педагогів, які до цього жодного разу не користувалися цифровими пристроями.

Оскільки Нова українська школа передбачає розвиток у дітей навичок інформаційно-цифрової компетенції, то грамотність вчителів у цій галузі є одним із найважливіших пріоритетів сучасної освіти.

Типова помилка

Соціальні мережі дають своїм користувачам безліч цікавих та часто корисних можливостей. Втім, далеко не всі опції варто використовувати, тим паче регулярно.

Найпоширенішою помилкою є часте використання Caps Lock, аби привернути увагу до власних дописів. Якщо ви колись так робили, то знайте, що для більшості людей саме таке оформлення інформації нагадує крик. Використовуючи Caps Lock ви ніби підвищуєте голос або ж демонструєте глибокий відчай.

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Звичні ситуації

Помилки вчителі роблять як під час публікації на власній сторінці, так і на сторінках професійних груп чи чатів. Наступні ситуації є буденними в онлайн-житті педагогів.