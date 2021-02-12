Інформаційна грамотність для вчителів: як спілкуватися в інтернеті – поради педагогам
Раптовий перехід в онлайн став справжнім викликом, адже багато вчителів не вміють вправно та правильно користуватися мережею. Існує кілька типових помилок, яких варто уникати під час використання інтернету.
Джерело:"На урок"
Далеко не всі педагоги відчувають, що є доречним в онлайн-спілкуванні, тож інколи поведінка вчителів може виглядати кумедно, а інколи навіть здатна повністю зіпсувати їх репутацію.
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Навіщо вчителям інформаційна компетентність
Постійний перехід від очного навчання до дистанційного та навпаки змусив зареєструватися у соцмережах навіть тих педагогів, які до цього жодного разу не користувалися цифровими пристроями.
Оскільки Нова українська школа передбачає розвиток у дітей навичок інформаційно-цифрової компетенції, то грамотність вчителів у цій галузі є одним із найважливіших пріоритетів сучасної освіти.
Типова помилка
Соціальні мережі дають своїм користувачам безліч цікавих та часто корисних можливостей. Втім, далеко не всі опції варто використовувати, тим паче регулярно.
Найпоширенішою помилкою є часте використання Caps Lock, аби привернути увагу до власних дописів. Якщо ви колись так робили, то знайте, що для більшості людей саме таке оформлення інформації нагадує крик. Використовуючи Caps Lock ви ніби підвищуєте голос або ж демонструєте глибокий відчай.
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Звичні ситуації
Помилки вчителі роблять як під час публікації на власній сторінці, так і на сторінках професійних груп чи чатів. Наступні ситуації є буденними в онлайн-житті педагогів.
- Запрошення до групи всіх друзів. Не варто думати, що ви покращуєте статистику та становище спільноти, якщо запрошуєте до неї якомога більше нових користувачів. Цілком можливо, що вони навпаки тільки завадять її розвитку, тож надсилайте запити на додавання лише тим, кому інформація групи може бути справді корисною.
- Професійна спільнота – не ваша особиста сторінка. Якщо вам не сподобався чужий допис чи якась новина, не публікуйте на емоціях все, що ви про це думаєте. Перевіряйте та корегуйте те, що ви надрукували перед публікацією.
- Позначення людей у дописах. Якщо ви з друзями чи колегами відвідали якусь конференцію чи захід та зробили кілька фото, не позначайте їх у дописах без згоди. Вільне тегування інколи призводить до непередбачуваних наслідків та проблем для людей, яких ви позначили.
- Поширення дописів. Ділитися корисною інформацією добре, та завжди думайте, чи настільки ж цікавою вона буде іншим. Те, що вразило вас, може не зацікавити колег, тому цитувати та поширювати на сторінці все, що вам подобається – явна ознака низького рівня мережевого етикету.
- Святкові картинки та анімації. Привітати когось зі святом чи побажати хорошого дня – чудова ідея! Але багато людей зловживають такою можливістю в інтернет-спілкуванні. Листівка з блискучим зайчиком чи анімація сердечка навряд чи продемонструє людям вашу прихильність. Завжди краще бути щирими та унікальними у своїх привітаннях.
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