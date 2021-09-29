Чому вчителі складали іспит? Таке тестування є обов’язковою умовою для працевлаштування вчителем. У 2021 році на іспит зареєструвалися понад 1,5 мільйона осіб, які претендують на 40 тисяч педагогічних вакансій.

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Такий іспит став наймасовішим в історії штату, адже його приймали у понад 4200 центрах тестування у дві зміни.

У штаті вимкнули інтернет, щоб вчителі не списували

А для того, щоб вчителі іспиту не могли списати, у Раджастхані з 6:00 до 18:00 відключили інтернет. Тому без інтернет-зв’язку залишилися не лише учасники іспиту, а й інші жителі Раджастхану – понад 8,5 мільйона людей.

Водночас у столиці Раджастхану, місті Джайпур, інтернет не відключали. Пояснили це тим, що екзаменатори й правоохоронці попросили не від'єднувати їх від мережі, оскільки зв’язок був потрібен для безперебійної роботи.

Додамо, що видання The Register повідомляє, що йшлося не про відімкнення інтернету, а блокування окремих сервісів, зокрема месенджерів і соцмереж. Наприклад, голосові дзвінки й кабельне підключення до мережі працювало.

Деякі вчителі вдалися до хитрощів

Попри блокування інтернету деякі педагоги намагалися вдатися до хитрощів у інший спосіб:

Поліція арештувала 5 людей, які сховали bluetooth-пристрої у свої капці або у вуха.

Ще 8 були "підставними" кандидатами, які мали скласти іспит за когось іншого.

Індійський штат не перший, де відключенням інтернету намагаються боротися зі списуванням на іспитах. До цього вдалися у 2018 році в Алжирі й у 2016 році – в Іраку.

Натомість в індійському Центрі права на вільне програмне забезпечення обурюються діями влади. За їх словами, цей крок має негативні наслідки, оскільки в умовах пандемії інтернет – один з головних джерел спілкування, роботи та навчання.

До слова, афганські дівчата не можуть відвідувати заняття в університеті Кабула, а жінкам тепер не можна там викладати. За словами терористів "Талібану", так буде доти, поки в країні не створять "справжнє ісламське середовище". Деталі – читайте у статті.