В Індії вчитель фізики поставив учня на коліна і побив палицею, бо той прогуляв урок: відео

В Індії вчитель жорстоко покарав школяра за спізнення на урок. Педагог поставив учня на коліна та побив його палицею. Одному однокласнику вдалося зняти це на відео, тому школа буде проводити розслідування інциденту.

Інцидент стався в школі для хлопчиків Нанданар в місті Чидамбарама – це штат Таміл Наду на півдні Індії. Про нього стало відомо завдяки відео, яке зняв і виклав в соцмережі один учень.

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На відео видно, як вчитель ставить на коліна одного учня і б'є палицею. Також він кілька разів сильно його штовхає ногами. Так викладач вирішив покарати школяра за те, що той прогуляв урок.

Ролик став вірусним, бо інцидент шокував користувачів. У школі встановили, що на відео – вчитель фізики Субраманіан бив учня 12 класу.

Відео, як вчитель фізики побив учня палицею



Доглядач школи Сельва Пандіан ініціювала розслідування. "Ми почали розслідування і говоримо з учнями. На підставі його результатів буде вжито заходів проти Субраманіана", – сказала вона.

До слова, у Херсонській області будуть судити учня 7 класу, якому вже 17 років, за побиття десятикласника. Хлопець вдарив старшокласника на перерві у груди так, що той якийсь час не міг дихати. Деталі інциденту – читайте у статті.