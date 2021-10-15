Інцидент стався в школі для хлопчиків Нанданар в місті Чидамбарама – це штат Таміл Наду на півдні Індії. Про нього стало відомо завдяки відео, яке зняв і виклав в соцмережі один учень.

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На відео видно, як вчитель ставить на коліна одного учня і б'є палицею. Також він кілька разів сильно його штовхає ногами. Так викладач вирішив покарати школяра за те, що той прогуляв урок.

Ролик став вірусним, бо інцидент шокував користувачів. У школі встановили, що на відео – вчитель фізики Субраманіан бив учня 12 класу.

Відео, як вчитель фізики побив учня палицею



Доглядач школи Сельва Пандіан ініціювала розслідування. "Ми почали розслідування і говоримо з учнями. На підставі його результатів буде вжито заходів проти Субраманіана", – сказала вона.

До слова, у Херсонській області будуть судити учня 7 класу, якому вже 17 років, за побиття десятикласника. Хлопець вдарив старшокласника на перерві у груди так, що той якийсь час не міг дихати. Деталі інциденту – читайте у статті.