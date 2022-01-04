В Індії вчитель через низьку зарплату погрожував стрибнути з величезного резервуара для води

В Індії вчитель, який працює на заміні, заліз на величезний резервуар для води і погрожував стрибнути з нього. Все через те, що він отримує дуже низьку зарплату.

Раніше чоловік навіть брав участь у сидячій акції протесту разом зі своїми колегами, але пізніше вирішив, що треба діяти радикальніше.

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Низька зарплата вчителів та протести в Індії

Вчителі на заміну вимагають підняти їм зарплати. Вони у четвер, 25 грудня, вийшли на протести. Головною вимогою до влади штату було надати їм такі ж права та можливості, як і в інших вчителів. Особливо – отримувати базову зарплату, яка у викладачів на заміну нижча.

Викладачі вирішили домогтися свого через дхарну – ненасильницький сидячий протест (коли люди сідадають на порозі правопорушника і так нагадують про себе). Це була поширена форма протесту під час руху за незалежність Індії на початку ХХ століття.

Десятки вчителів сіли протестувати через політику уряду штату на національній автомагістралі 73A Ямунанагар – Паонта Сахіб. Серед них був і вчитель на ім'я Раджкумар Каліраман.

Вчитель вирішив стрибнути з резервуара

Він був незадоволений тим, як проходить сидячий протест, і засумнівався, що це змусить владу виконати їхні вимоги. У суботу, 1 січня, чоловік вирішив діяти радикальніше.

Колегам Раджкумар казав, що йде додому. Але натомість забрався на величезний резервуар води біля громадської лікарні в місті Джагадхрі. Педагог погрожував звісти стрибнути, якщо вимоги не будуть виконані.



Вчитель погрожував стрибнути з резервуара / Фото Hindustan Times

Майже три години правоохоронці та колеги вмовляли чоловіка спуститися, але марно. Зробити це вдалося лише одному з поліцейських, який вибрався на резервуар.

Я виходжу на пенсію у вересні, і уряд нічого мені не запропонує. Ми робимо рівну роботу, тоді чому не рівне ставлення та оплата?,

– сказав вчитель журналістам.

До слова, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні у 2021 році зарплати вчителів збільшилися на 25%. "Якщо у вересні 2020 року зарплата вчителя першої категорії становила близько 10 тисяч гривень, то сьогодні зарплата того ж самого вчителя становить 13 тисяч гривень", – каже він.