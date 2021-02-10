Індекс фінансової грамотності: яке місце посіла Україна – інфографіка
Фінансова грамотність населення напряму впливає на добробут цілої держави. Організація USAID провела дослідження, в якому визначила рівень знань українців про гроші.
Джерело:фейсбук USAID Ukraine
Востаннє дослідження індексу фінансової грамотності провели у 2019 році, і в опитуванні взяли участь громадяни 30 країн. Для визначення індексу використовують методику Організації економічного співробітництва і розвитку.
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Що відомо про USAID та методику ОЕСР
USAID – незалежне агентство федерального уряду США, яке займається різними видами допомоги (окрім військової) іншим країнам. З 1992 року організація надала Україні технічну та гуманітарну допомогу на суму 1,7 мільярда доларів.
Одним з найпопулярніших проєктів USAID є "Трансформація фінансового сектору", який спрямований на підвищення рівня фінансової грамотності українців. Дослідження індексу проводилося саме в межах цього проєкту.
Методика ОЕСР передбачає оцінку за трьома критеріями:
- фінансові знання;
- ставлення до фінансів;
- фінансова поведінка.
Анкета складається з кількох запитань за кожною категорією, а інтерв'ю триває близько 40 хвилин. Максимальний бал індексу складає 21 пункт.
Загальні результати та індекс в Україні
Найвищі індекси фінансової грамотності зафіксовано у наступних країнах:
- Франція – 14.9;
- Фінляндія – 14.8;
- Норвегія – 14.6;
- Канада – 14.6;
- Нова Зеландія, Південна Корея, Гонконг та Китай – 14.4.
В Україні індекс склав 11.6 пунктів з 21. Таким чином, Україна разом з Польщею посіли останнє, 30 місце серед всіх країн, у яких проводилося дослідження.
Індекс фінансової грамотності в різних країнах / Інфографіка USAID
Всього в опитуванні взяли участь 2007 українців з різних регіонів країни. Найнижчі показники знань, поведінки та ставлення до грошей зафіксовано у віковій категорії від 18 до 24 років.
Найгіршим загальний результат виявився у ставленні до грошей та наявних знаннях про них, натомість фінансова поведінка сягнула середнього показника.
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