Фінансова грамотність населення напряму впливає на добробут цілої держави. Організація USAID провела дослідження, в якому визначила рівень знань українців про гроші.

Востаннє дослідження індексу фінансової грамотності провели у 2019 році, і в опитуванні взяли участь громадяни 30 країн. Для визначення індексу використовують методику Організації економічного співробітництва і розвитку.

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Що відомо про USAID та методику ОЕСР

USAID – незалежне агентство федерального уряду США, яке займається різними видами допомоги (окрім військової) іншим країнам. З 1992 року організація надала Україні технічну та гуманітарну допомогу на суму 1,7 мільярда доларів.

Одним з найпопулярніших проєктів USAID є "Трансформація фінансового сектору", який спрямований на підвищення рівня фінансової грамотності українців. Дослідження індексу проводилося саме в межах цього проєкту.

Методика ОЕСР передбачає оцінку за трьома критеріями:

фінансові знання;

ставлення до фінансів;

фінансова поведінка.

Анкета складається з кількох запитань за кожною категорією, а інтерв'ю триває близько 40 хвилин. Максимальний бал індексу складає 21 пункт.

Загальні результати та індекс в Україні

Найвищі індекси фінансової грамотності зафіксовано у наступних країнах:

Франція – 14.9;

Фінляндія – 14.8;

Норвегія – 14.6;

Канада – 14.6;

Нова Зеландія, Південна Корея, Гонконг та Китай – 14.4.

В Україні індекс склав 11.6 пунктів з 21. Таким чином, Україна разом з Польщею посіли останнє, 30 місце серед всіх країн, у яких проводилося дослідження.



Індекс фінансової грамотності в різних країнах / Інфографіка USAID

Всього в опитуванні взяли участь 2007 українців з різних регіонів країни. Найнижчі показники знань, поведінки та ставлення до грошей зафіксовано у віковій категорії від 18 до 24 років.

Найгіршим загальний результат виявився у ставленні до грошей та наявних знаннях про них, натомість фінансова поведінка сягнула середнього показника.