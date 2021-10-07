Імена найкращих вчителів, темпи вакцинації у школах та скандали – підсумки тижня в освіті

Редакція Освіта 24 зібрала всі найважливіші новини, які сталися цього тижня – з 4 по 8 жовтня – у сфері української освіти. Зокрема, читайте про темпи вакцинації вчителів, імена найкращих вчителів за версією Global Teacher Prize 2021 та скандали у школах.

Темпи вакцинації вчителів

Наразі більшість закладів освіти може працювати у звичайному режимі в жовтій зоні. А все через те, що станом на початок цього тижня майже 81% працівників шкіл щепилися принаймні однією дозою.

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У МОН кажуть, що в окремих регіонах є позитивна динаміка. За останній тиждень на 18% збільшилася кількість вакцинованих освітян першою дозою у Львівській області та на майже 14 % – у Дніпропетровській.

Повний цикл щеплення станом на 5 жовтня отримали:

Луганська область – майже 68% вчителів;

Черкаська область – 64% вчителів;

Полтавська область – понад 62 % вчителів ;

Київ – понад 62 % вчителів;

Сумська область – майже 60% вчителів.

Де вакцинували найменше вчителів? За словами Шкарлета, відчутного прогресу в показниках вакцинації поки не демонструють Херсонська, Рівненська і Одеська області.

У МОЗ заявляють, що працівники освіти мають обов’язково щеплюватися проти COVID-19 для роботи. Якщо ж вчителі відмовляться вакцинуватися – їх відсторонять від роботи без збереження зарплати.

І оскільки багато шкіл не мають 80% вакцинованих працівників для роботи в жовтій зоні, то вони переходять на дистанційку. Проте досі не всі школи можуть організувати онлайн-навчання для дітей.

Так, на Рівненщині школярів відправили на дистанційку, бо вчителі відмовилися вакцинуватися. А учні через відсутність інтернету замість навчання копають картоплю, займаються хатніми справами та допомагають батькам.

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Водночас у школі на Одещині вже підтвердили 14 випадків коронавірусу серед вчителів. Кілька педагогів в реанімації, а один – у важкому стані вже третій тиждень. Адміністрація відділу освіти не виключає, що школу можуть закрити на карантин.

Так, школи у Києві можуть самостійно відстороняти від роботи нещеплених вчителів. А директори можуть отримати догану чи навіть звільнення за відсутність контролю за вакцинацією працівників.

Керівник має за це відповідати і контролювати наявність усіх підтверджуючих документів, що людина провакцинована. Це має бути відображено в усіх базах, які є у медиків,

– зауважили в КМДА.

Зазначимо, що у Києві розпочалися перевірки кількості вакцинованих співробітників у школах та дитячих садочках. Кожна перевірка триває понад годину.



Школи під час карантину / Фото ЮНІСЕФ

А все через те, що раніше столична школа № 13 не змогла підтвердити дані щодо кількості вакцинованих від COVID-19 вчителів. У частини працівників не виявилося документів, які би підтверджували щеплення. Тож учнів цієї школи можуть відправити на дистанційку.

Як працюватимуть школи в червоній зоні? В уряді наголосили, що заклади освіти зможуть працювати очно в червоній зоні карантину. Проте для цього потрібно, щоб всі 100% працівників були вакциновані двома дозами від COVID-19.

Водночас дитячі садочки та початкові школи (1 – 4 класи) продовжать працювати у звичайному, очному форматі. Деталі – читайте у статті.

Коли будуть осінні канікули у школах та чи перенесуть їх? Осінні канікули для українських школярів стартують 25 жовтня, і триватимуть вони лише тиждень. У МОН наголошують, що про перенесення канікул наразі не йдеться, хоча це дозволяється.

Сергій Шкарлет розповів, що МОН рекомендувало школам розглянути гнучкий графік. Зокрема, для роботи в очному форматі можуть змістити канікул у школах червоної зони, де немає 100% вакцинованих освітян. Він також не виключає варіанту, що дітям доведеться вчитися влітку.

Імена найкращих вчителів у 2021

В Україні провели національну премію Global Teacher Prize Ukraine 2021 та визначили найкращого вчителя року. Переможцем став вчитель української мови та літератури з Києва Артур Пройдаков.

Під його наставництвом учні складають ЗНО на понад 190 балів. Сам педагог родом з Луганщини, тому мріє побудувати культурний міст між людьми з Заходу та Сходу України за допомогою подорожей.



Вчитель року – Артур Пройдаков / Фото "Ліга.нет"

Найкращий вчитель року отримав 300 000 гривень, поїздку на найбільшу освітню подію Global Education and Skills Forum, а також підтримку реалізації освітніх проєктів.

Переможці в інших номінаціях:

"Прифронтовий вчитель" – Тамара Уманська з міста Кремінна Луганської області.

"Здійснення мрії" – Тетяна Мендусь з Гайсина Вінницької області.

"Вчитель-новатор 2021" – Наталія Власова із Дніпра.

"Вибір серцем" – Тетяна Вакулюк з Дніпра та Уляна Буцяк зі Стрия, що на Львівщині.

"Найкращий вчитель-ровесник Незалежності" – Катерина Бігар зі Сваляви Закарпатської оболасті.

Найкращий вчитель за народним голосуванням – Павло Віктор з Одеси.

Найкраща вчителька громадянської освіти – Ганна Бут з Мелітополя.

Найкраща вчителька фізкультури – Оксана Юрків з селища Козова, що на Тернопільщині.

Найкращий вчитель хімії – Сергій Джавахішвілі з Кременчука.

Зазначимо, що цього року було 135 заявок від сільських учителів, що на 15 більше, ніж минулого року. А ось із містами ситуація зворотна: таких учителів навпаки подалося менше – 572 анкети.

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До слова, у 2020 році переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine став вчитель з Тернопільщини Василь Дяків. Він викладає історію, громадянську освіту й основи здоров'я для учнів.

Зміни у шкільному меню

Євген Клопотенко займається реформою шкільного харчування. Він вважає, що діти мають харчуватися збалансовано та корисно, тож створив 160 нових страв для шкіл. Учнів годуватимуть мінестроне, фрітатою, шпундрою і іншими стравами.

Чим годуватимуть школярів? Клопотенко каже, що школярів більше не годуватимуть сардельками і ковбасами. Але котлети залишаться – щоправда, тепер їх будуть запікати, щоб були корисніше.

Але загалом меню сильно зміниться. У шкільному меню тепер будуть:

яєчня скрамбл;

італійський омлет фрітата;

італійський овочевий суп мінестроне;

курячі нагетси;

шпундра (свинина, тушкована з буряком в буряковому квасі);

верещака (свинячі реберця, запечені в квасі зі спеціями і часником);

гамула (печиво, яке готують з пюре з запеченого яблука).

Ще в страви почнуть додавати спеції – чебрець, копчена і звичайна паприка, хмелі-сунелі, куркума і так далі. Хоча раніше спеції в стравах для школярів заборонялося використовувати.

Загалом Клопотенко розробив для шкільних їдалень 160 рецептів. Повне оновлене меню для учнів – читайте у статті

На скільки здорожчає оновлене шкільне меню? Клопотенко каже, що вартість його меню лише на 2 – 3 гривні перевищує суму, що виділяють на харчування одного школяра. Він зазначає, що склав меню за новими нормами, і щоб страви їм відповідали, треба збільшити фінансування на 15-20%.

За його словами, раніше на харчування однієї дитини виділялося 13 гривень, а тепер – 17 гривень. На місцях бюджети будуть збільшуватися.

Додамо, що перший етап реформування шкільного харчування вже закінчився. Нові вимоги до меню учнів почали діяти з 1 вересня 2021 року. Але тут є перехідний період – до 1 січня 2022 року.

Скандали та інциденти у школах

У Києві директор школи подав на уряд до суду: вимагає скасувати обмеження для вчителів

Директор спеціалізованої школи №210 у Києві Дмитро Ламза подав судовий позов на уряд до Окружного адміністративного суду столиці. Він вимагає скасувати карантинні обмеження для вчителів.

Директор підтримує вакцинацію, але вважає, що при цьому треба дотримуватися закону. Головна вимога позову – повернути конституційні права педагогам

На Рівненщині вчитель танців розбещував 10-річну дівчинку

На Рівненщині суд визнав 22-річного вчителя танців винним у розбещенні 10-річної учениці. Його засудили на 3 роки умовно та відсторонили від викладання протягом цього терміну.

Слідство встановило, що з кінця січня до середини лютого 2021 року вчитель танців розбещував свою ученицю. Він надсилав їй фото своїх геніталій, вів переписку сексуального характеру. А на уроках він торкався її тіла і змушував надсилати інтимні фото.

До теми У київській школі в туалеті стався вибух: учні показали кадри потопу

Під Дніпром учень отримав струс мозку на уроці, а вчитель не зреагував

У Новомосковську, що неподалік від Дніпра, школяр отримав струс мозку на уроці праці. Хлопцю в голову влучила ніжка стільця, яку витесав інший учень. При цьому вчитель нібито зовсім не звертав увагу на те, що трапилося.

Мама не купила друковані зошити: у школі під Сумами зацькували другокласника

У Глухові, що на Сумщині, школярі зацькували свого однокласника. Все через те, що мама другокласника відмовилась купувати друковані зошити для занять.

Діти сміються з сина, кажуть, що у них красиві листочки, а у сина чорно-білий, значить, мама його не любить, не купила йому гарний зошит,

– розповіла Ковальова.

Додамо, що батьки не зобов'язані купувати друковані зошити школярам. Міністерство освіти і науки створило нові програми, що не вимагають будь-яких друкованих зошитів.

Школяр в Тернопільській області обікрав школу

В Тернопільській області 12-річний школяр вкрав комп’ютерну техніку. Учень заліз до школи через вікно. За даними поліції, він вже потрапляв в поле зору поліцейських за скоєння аналогічних злочинів.

Вчителі на Тернопільщині протестують, бо їм рік не виплачують зарплату

У Кременці на Тернопільщині понад 50 вчителів вийшли на протест. Вони повідомили, що їм вже рік не виплачують обіцяної зарплати. Борги перед педагогами складають більше 3 мільйонів гривень. Деталі – читайте за посиланням.



Протест вчителів через невиплату зарплати/ Скриншот з відео

Інші освітні новини

МОН оновило модельні програми для учнів 5 – 6 класів НУШ

Міністерство освіти і науки доповнило перелік модельних програм Нової української школи для учнів 5 – 6 класів. За ними будуть навчатися 5 пілотні класи вже цього навчального року та всі інші п’яті класи – з 2022.

До вже наявних 78 модельних програм додали ще чотири:

Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжні літератури). 5 – 6 класи.

Зарубіжна література. 5 – 6 класи.

Роботехніка. 5 – 6 класи.

STEM. 5 – 6 класи (міжгалузевий інтегрований курс).

Важливо Надбавки і доплати вчителям: чому їх недоотримують педагоги

Уряд створив Державний податковий університет

Кабінет міністрів схвалив створення Державного податкового університету. Новим вищим навчальним закладом керуватиме Міністерство фінансів.

Уряд також схвалив реорганізацію Київського національного торгово-економічного університету шляхом створення Державного торгово-економічного університету та Одеського торгово-економічного професійного коледжу.

В Україні розпочав роботу Фонд президента з підтримки освіти

У Києві розпочав роботу Фонд президента з підтримки освіти, науки і спорту. Його мета – розвиток і підтримка талановитих українців, а також їхніх ідей.

Ключові програми Фонду:

гранти на навчання за кордоном,

стажування молоді у провідних зарубіжних вишах і наукових установах,

участь молоді у міжнародних науково-практичних семінарах та конференціях,

залучення лекторів з провідних вишів і наукових установ світу,

заохочення молодих людей за досягнення,

підтримка реалізації проєктів у сфері освіти, науки та спорту.

Очікується, що запуск ключових програм Фонду відбудеться в лютому 2022 року. З коштів Фонду виплачуватимуть премії президента в розмірі 100 тисяч гривень переможцям олімпіад.

Українська мова стала офіційною в муніципалітеті Бразилії

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Нобелівська премія з хімії

Нобелівську премію з хімії 2021 вручили 6 жовтня Бенджаміну Лісту і Девіду Макміллану за розвиток асиметричного органокаталізу.

Додамо, що кілька дослідників Київського національного університету імені Тараса Шевченка виступили співавторами нобелівського лауреата з хімії 2021 Бенджаміна Ліста. Їх імена та деталі – читайте тут.

Двоє викладачок з Чернівців підкорили Кіліманджаро

Дві викладачки Чернівецького національного університету Олена Карлова та Анастасія Сачко підкорили найвищу точку Африки – гірський масив Кіліманджаро. На гору вони сходили шість днів. Деталі подорожі та фото – дивіться у статті.

Чи пам'ятають українці шкільну програму: опитування

Батьки часто скаржаться на те, що в Україні складна шкільна програма. Однак журналісти перевірили, чи можуть люди, які давно закінчили школу, відповісти на елементарні запитання.

Питання були з різних предметів: історії, математики, хімії, української літератури, географії.

Скільки на Землі океанів?

Що таке гіпербола?

Як звучить хімічна формула етилового спирту?

Назвіть хоча б 3 українських гетьманів.

Продекламуйте вірш, який вивчили ще у школі.

Відповіді українців дивіться у відео.

Вуличне опитування на знання шкільної програми: відео