Багато відомих людей мають учителя, який надихав їх бути сміливими та завжди йти до мети.

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Ілон Маск

Засновник SpaceX та керівник заводу Tesla Ілон Маск зізнається, що його найкращим вчителем був директор у початковій школі.

За його словами, їхня вчителька математики звільнилася, тому він вирішив повикладати замість неї та прискорити навчальну програму на рік.

Першу половину уроку він ганяв нас як солоних зайців. Також доводилося робити більше домашньої роботи. Але після цього він розповідав історії про часи, коли був солдатом на Другій світовій. Не було виконаної роботи – не було історій, тому всі роботу виконували,

– заявив Ілон Маск.

Мішель Обама

Колишня перша леді США Мішель Обама каже, що всі пам’ятають вплив, який особливий вчитель мав на учнів – це учитель, який не обділяв увагою, заохочував і вірив навіть тоді, коли всі сумніваються у собі.

Минають десятиліття, а ми досі пам’ятаємо, як добре ми почувалися після роботи з ними та на що вони нас надихали, як вони кидали нам виклики та змінювали наші життя,

– додала Мішель Обама.

Вона наголосила, що дослідження показують, що найважливіший чинник, який впливає на досягнення учнів – це рівень їхніх викладачів.

Мішель Обама вважає, що якості визначного вчителя – це риси великого лідера. Зокрема:

безмежна енергія та нескінченне терпіння,

розуміння мети,

творчість, яка дозволяє поглянути на світ по-іншому,

внутрішнє зобов’язання відкривати та реалізовувати потенціал.

Білл Гейтс

Засновник Microsoft Білл Гейтс згадує, що коли він вперше зустрів місіс Кафієр, то навчався у четвертому класі.

Мені страшенно хотілося залишитися непоміченим, бо у мене було декілька великих дефектів. Наприклад, жахливий почерк та по-комічному невпорядкована парта. А ще я намагався приховати факт, що любив читати, бо для хлопців це не дуже,

– каже він.

За його словами, саме місіс Кафієр взяла його під своє крило та навчила розуміти, що бути трохи неохайним ботаніком, який читає купу книжок – це нормально.

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“Вона справді слухала те, чим я хотів поділитися. За бібліотечними розмовами про книжки ми стали добрими друзями. Завдяки місіс Кафієр я дізнався, що моїм викладачам є ще так багато чого розповісти, якщо попросити”, – сказав Гейтс.

Засновник Microsoft додає, що саме ця вчителька запалила його інтерес до бібліотек. 2Дивовижно, як одна хороша людина може вплинути на життя дитини", – підсумовує Білл Гейтс.

Опра Вінфрі

Ведуча ток-шоу Опра Вінфрі розповіла історію про улюблену вчительку дитинства місіс Данкан.

Через вас я завжди відчувала, що можу завоювати світ. Ви зробили саме те, що й мають робити вчителі – вони породжують запал до навчання, який залишається в учнів на все життя. Завдяки цьому я й маю своє ток-шоу,

– зізнається Вінфрі.

А потім додає, що саме через місіс Данкан колись хотіла стати вчителькою четвертих класів.

Майя Енджелоу

Поетеса Майя Енджелоу каже, що її вчителька міс Кірвін була рідкісною педагогинею, яка обожнювала знання.

"Я завжди буду вірити, що її любов до викладання йшла не так від прихильності до учнів, як від прагнення упевнитися, що принаймні на щось із того, що вона знає, знайдуться слухачі, котрі поширюватимуть інформацію далі", – вважає поетеса.

До слова, цього року в Україні проходить національна премія Global Teacher Prize Ukraine. Ви можете номінувати свого улюбленого вчителя до 1 серпня. Як це зробити та для чого ця премія – читайте у статті.