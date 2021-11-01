Про це засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск написав у своєму твіттері. Навчальний заклад може з'явитися у штаті Техас, куди він нещодавно переїхав.

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Університет, швидше за все, отримає назву "Техаський інститут технологій та науки". Суттєвих подробиць він поки не оприлюднив.

І хоч користувачі радили підприємцю змінити місцями слова Technology та Science, Маск впевнений, що має бути саме так. Ілон також зазначив у коментарях, що в його університеті "буде епічний мерч".



У коментарях політик-демократ та кандидат на посаду сенатора від Арканзасу Ден Вайтфілд припустив, що Маск повинен зробити навчання безкоштовним і гарантувати роботу випускникам із високими балами в Tesla або Space X.

Що відомо про освіту Ілона Маска Засновник Tesla nf Space X Ілон Маск здобував вищу освіту у трьох американських університетах:

– в Королівському університеті у Кінгстоні,

– в Університеті Пенсільванії,

– в Стенфорді.



Але він ніде не затримувався на тривалий час. Зокрема, в останньому місці навчання протимався лише два дні. Додамо, що його освітній ступінь – бакалавр з фізики та економіки.

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