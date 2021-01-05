2020 рік кардинально змінив усі сфери життя, в тому числі і освіту. З одного боку, він створив деякі проблеми для учнів та вчителів, а з іншого – посприяв стрімкому розвитку цифрових освітніх технологій. А чого ж нам чекати у 2021 році? Читайте про тенденції в освіті, на які слід звернути увагу.

За прогнозами експертів, 2021 стане роком революційних інновацій у навчанні. Тож, видання "На урок" зібрало кілька освітніх тенденцій, які ми побачимо вже цього року.

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10 освітніх трендів 2021 року

Персоналізоване навчання

Кожен учень має свої сильні та слабкі сторони. І саме персоналізоване навчання допоможе врахувати унікальні особливості дитини та сприятиме підвищенню її мотивації та активності. Учень зможе створити власну освітню траєкторію, вибрати навчальні цілі, працювати індивідуально чи в групі.

Зокрема, завдяки персоналізованому навчанню дитина навчиться самостійно керувати часом і темпом навчання, вибирати завдання, способи їхнього вирішення і перевірки. Це позитивно вплине на навчальні результати.

Проєктне навчання

Проєктне навчання багато експертів вважають найефективнішим методом. Ця форма роботи сприятиме поповненню бази знань та формуванню вмінь працювати з інформацією та використовувати її на практиці.

Адже під час якоїсь проєктної роботи учні не просто пасивно слухають, а співпрацюють, активізують критичне і творче мислення, покращують комунікативні навички. Тож, це теж буде новим трендом у 2021 році у всьому світі.

Мікронавчання

Сучасним учням складно сприймати інформацію у великих обсягах, тому в 2021 у світ стане популярним мікронавчання. Це спосіб подачі навчального матеріалу у вигляді невеликих навчальних блоків. Кожен елемент має конкретний зміст, а на його вивчення відводиться мінімум часу.

Окрім того, мікронавчання дає вчителям свободу вибору, а також можливості для індивідуалізації методів та інтерактивних технік. Це можуть бути короткі вікторини, відео, міні ігри, інфографіки та анімація, бо це завжди допомагає без проблем запам'ятати будь-яку інформацію.



З дітьми варто працювати окремо / Фото futureschool

Гейміфікація і ігрове навчання

Гейміфікація – це навчання через розваги та ігри, які дозволяють зробити навчання ефективнішим та цікавішим. Саме такі ігрові механіки дуже мотивують учнів виконувати домашнє завдання, вирішувати тести, розуміти складні теми й загалом краще орієнтуватися у вивченому матеріалі.

Це точно варто запровадити для навчання сучасних учнів. І це стане цікавим трендом у 2021 році.

Соціальне та спільне навчання

Спільне навчання – це співпраця між учнями (це можуть бути неформальні бесіди, проєкти, обмін досвідом та навчальні гуртки). Соціальне навчання є ефективним і дієвим завдяки безлічі платформ та онлайн-інструментів.

Адже варто вчити учнів працювати в команді. Це завжди буде потрібно як для навчання, так і для роботи в майбутньому.

Імерсійна освіта

Це поєднання різних стилів і підходів до навчання (зокрема, з допомогою віртуальної та доповненої реальності)ь. Наприклад, урок історії може пройти у форматі подорожі крізь століття. Під час такої пригоди учні на власні очі зможуть побачити, яким був світ тисячі і навіть мільйони років тому.

Віртуальну реальність можна створити на основі світлин або відео. А такі методи зможуть зацікавити учнів уроками, покращити поведінку і атмосферу в класі, надихнути дітей вчитися краще тощо.

STEM

Безперечно у 2021 році продовжуватиметься активний розвиток одного із головних освітніх трендів – STEM. Адже він допомагає розвивати навички ХХІ століття, вдало поєднує теорію та практику, зв’язує шкільні знання з реальним життям та створює фундамент для професій майбутнього.

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Свобода вибору

Вчителі не можуть змушувати учнів виконувати завдання, які їм не подобаються, бо це точно не призведе до отримання високих навчальних результатів. Тому актуальною тенденцією майбутнього є свобода вибору.

Як реалізувати такий підхід? Тут варто створити гнучкий навчальний план. Наприклад, учні можуть отримати можливість самостійно обрати навчальний предмет, який їх цікавить, а також методи засвоєння нових матеріалів і розв’язання задач. Це сприятиме розвитку творчих здібностей та критичного мислення.

Штучний інтелект

Штучний інтелект залишатиметься на першому місці серед тенденцією ще кілька років. Адже він сприяє персоналізації навчального процесу, створенню індивідуальних освітніх траєкторій, оцінюванню компетентностей учнів тощо.

Окрім того, штучний інтелект може надавати дітям рекомендації щодо подальшого навчання. Можливо, зовсім скоро поруч із "розумним будинком" з’явиться поняття "розумна школа".

Цифровізація

Сучасним учням набагато зручніше знаходити, читати і зберігати навчальні матеріали в цифровому форматі. Зараз електронні книги та підручники, навчальні посібники – це дуже зручно, та й вони завжди під рукою.

До речі, дослідження показали, що електронні книги з інтерактивним контентом дозволяють учням краще взаємодіяти з навчальним матеріалом та позитивно впливає на ефективність навчання та досягнення учнів.