МОЗ порадило школам на час пандемії проводити уроки за можливості на свіжому повітрі, бо там простіше дотримуватися фізичної дистанції між дітьми. Але як це організувати – читайте кілька ідей у матеріалі.

Видання Outdoor Classroom Day зібрало безліч креативних ідей для вчителів, які допоможуть оригінально провести уроків надворі. І такі варіанти точно сподобаються всім учням.

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Насправді, за словами експертів, не так легко організувати уроки надворі, зокрема це потребує ретельного планування і підготовки.

Як вчителю підготуватися до уроку на свіжому повітрі

Огляньте околиці школи

Ідеально буде, якщо школа має власне просторе подвір’я, де і можна поставити парти та провести урок. До того ж, наперед складіть з колегами розклад, хто і коли буде використовувати пришкільну територію для уроків.

Також підійде і той варіант, якщо ваша школа розташована в сільській місцевості, де поруч є ліс, ставок чи річка. Натомість вчителям міських шкіл варто взяти до уваги парки, сквери чи ботанічні сади біля школи.

Повідомте про таку ідею уроку батьків учнів

Сконтактуйте з батьками та розкажіть їм про ваші конкретні плани на тиждень. Адже сім’я має подбати про відповідний одяг для дитини, додатковий перекус чи додатковий кишеньковий антисептик для рук.

Попередьте дітей

Попередьте дітей про те, що їхній урок буде проходити надворі. Учні повинні знати, де відбуватиметься урок, скільки часу він триватиме та які матеріали для цього знадобляться.

Окрім того, експерти наголошують, що вчителі мають підготувати урок на свіжому повітрі, зважаючи на конкретну тему з підручника чи тему уроку.

5 простих та цікавих ідей для уроків на свіжому повітрі

Готель для жуків

Для цього учням знадобиться порожня бляшанка з-під консервованого горошку чи кукурудзи, картон, гілочки або листя. Такий урок можна провести для учнів початкових класів у рамках предмету "Я і світ" або "Природа". Це дасть дітям можливість справжньої пригоди в парку чи лісі.



Вчителі можуть проводити уроки на свіжому повітрі / Фото apnews

Як провести урок? Попросіть дітей принести порожню чисту бляшанку (важливо, щоб батьки перевірили, чи немає на ній гострих країв і дитина не пораниться). Потім змайструйте зі школярами "готель": нехай кожен учень покладе в бляшанку скручений картон, гілочки, мох та сухе листя.

Далі діти мають залишити ці металеві будиночки у вологих закутках чи під деревами біля школи чи вдома, і впродовж наступних кількох тижнів регулярно перевіряти, чи не залізли туди якісь гості-жучки. Вже згодом на наступному уроці обговоріть, яких тваринок виявили там діти.

Мініекспедиція

Для цього уроку знадобиться мотузка, ножиці, збільшувальне скло або портативний дитячий мікроскоп, блокнот та олівці. Такий захопливий урок навчить дітей бути пильним та спостережливим, а також користуватися найпростішими збільшувальними приладами.

Для такого уроку з дітьми найкраще вирушити в найближчий парк чи ліс та там дослідити певну ділянку. Усе побачене слід записати та замалювати до щоденника експедиції, зокрема це може бути у вигляді малюнку знахідок тощо. Вкінці уроку дайте дітям можливість поділитися враженнями.

Оркестр природи

Для цього знадобиться килимок для сидіння, блокноти та олівці, телефони (якщо є). Такий урок дозволить дітям відкрити світ нових звуків. Влаштуйте урок у міському ботанічному саді або лісі. Оберіть простору галявину і запропонуйте кожній дитині вибрати зручне місце. Попросіть дітей заплющити очі і послухати звуки природи протягом 1–2 хвилин.

Після цього обговоріть, що вони почули, звідки були ці звуки тощо. Також можна запропонувати дітям повторити чи зімітувати ці звуки по черзі. Потім розташуйте дітей як оркестр і спробуйте себе в ролі диригента. Радимо записати на смартфон вашу власну "пісню лісу".

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Картонна вулиця

Для цього знадобляться картонні коробки різного розміру, канцелярський ніж, фарби і пензлики.

Для уроку можна піти навіть у звичайну алею біля входу до школи. Попросіть дітей принести з дому одну або кілька коробок різного розміру. Вже на занятті почніть всім класом будувати вулицю: у когось буде крамниця, у когось — перукарня для тварин, а хтось матиме автозаправку тощо. Нехай вчитель допоможе дітям вирізати вікна та двері канцелярським ножем, а потім хай діти розмалюють свої будівлі та напишуть на них вивіски чи назви.

Губка-турнір

Для цього знадобиться крейда, кухонні губки та відро з водою. Це незвичний спосіб організувати веселу фізичну активність для дітей на свіжому повітрі (до прикладу, на уроці фізкультури).

Так, намалюйте на подвір’ї школи круглу мішень з і червоним "яблучком" посередині. На відстані кількох метрів поставте відро з водою та спонжами. Кожен учень намагатиметься поцілити в центр мішені мокрою губкою.