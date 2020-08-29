Вчені встановили, що в учнів початкової школи рідше з'являються симптоми захворювання, ніж у старших чи навіть молодших дітей. Тому виявити хворобу в школі буде важче.

Такий висновок надали вчені з Медичної школи Дюкського університету в США після дослідження, яке провели серед майже 400 пацієнтів віком до 21 року, пише Nature.

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Експерти стежили за дітьми і молоддю, які вступали в тісний контакт з зараженими на коронавірус пацієнтами. Згодом у близько трьох четвертих учасників виявили COVID-19.

Так, симптоми коронавірусу серед дітей віком 6 – 13 років були помітні лише у понад половини учасників (61%), в той час як такі симптоми серед дітей до 6 чи після 13 років показувалися у 75% учасників дослідження.

Тобто діти віком 6 – 13 років, які захворіли на коронавірус, зазвичай мали м'якші симптоми, ніж молодші чи старші.

Окрім того, майже третина заражених дітей не контактували з хворим дорослим. Це говорить про те, що коронавірус поширюється між дітьми.

Тому школи і дитячі садки повинні враховувати вікові особливості у питанні симптомів, перевіряючи своїх вихованців на коронавірус.

Додамо, що результати дослідження наразі проходять фахову перевірку.

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Правила поведінка, коли в учня виявили симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу