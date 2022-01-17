Хворих більшає: у школі Києва батьків попросили не приводили дітей з ознаками ГРВІ

У школі Києва №8 батьків попередили про зростання кількості хворих на COVID-19 серед учнів. Через це їх попросили не приводити на навчання дітей з ознаками грипу та ГРВІ.

Батькам нагадали, що, якщо в когось з учнів будуть ознаки коронавірусу, то весь клас піде на самоізоляцію.

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Попередження батькам учнів

Батьків учнів школи №8 в Оболонському районі Києва попередили про зростання кількості хворих на COVID-19 дітей. Про це розповів батько одного з учнів.

У зв'язку із збільшенням кількості дітей, хворих на COVID-19, прошу не відправляти до школи дітей з ознаками ГРВІ,

– таке повідомлення надіслали зі школи.

Їм нагадали, що відповідно до інструкції, якщо у дитини в школі виявили ознаки ГРВІ, її відправляють під нагляд медичного працівника до ізолятора та викликають батьків. А клас такого учня відправляють на самоізоляцію до встановлення причини захворювання.

"Дуже всіх прошу не доводити до такого сценарію! Бережіть себе та оточуючих!", – зазначили в кінці повідомлення.

У Києві збільшується кількість хворих серед дітей

У Києві зростає кількість хворих на грип та ГРВІ, зокрема і серед дітей. Як повідомили у КМДА, за другий тиждень 2022 року виявили майже 12 тисяч хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 27,7% порівняно із попереднім тижнем, як серед дорослих, так і серед дітей,

– повідомили у КМДА.

Так, нових хворих серед дітей – 4895 (зростання на 16,4%). Із них 2263 випадки – серед школярів, або ж 46,2%. А нових хворих серед дорослих – 7017 осіб (зростання на 36,9%).

До лікарень за минулий тиждень госпіталізували 497 осіб, із них дітей –108. Однак, запевнили чиновники, рівень захворюваності у столиці нижчий епідемічного порогу на 49,6%.