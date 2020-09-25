У Міністерстві освіти і науки запевнили, що заклади освіти можуть самостійно формувати графік навчання та прийняти рішення щодо початку канікул в школі. Окрім того, дати осінніх канікул можуть змінитися через місцеві вибори.

Про це заявив в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет під час брифінгу в Кривому Розі, передає 24 канал.

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За його словами, в період карантину в компетенції закладів освіти є спроможність формувати графік навчання. Тут все залежить від того, в яку зону епідемічної небезпеки потрапляє заклад освіти.

Так, Шкарлет розповів, що керівник закладу за погодженням з міськрадою та засновником може погодити навчання, зокрема, визначити самостійно дати канікул, різні форми навчання, зміни на змішане навчання тощо.

Однак т.в.о. міністра освіти і науки заявив про зміну звичного графіка навчання. Зокрема, освітні департаменти попросили синхронізувати дати канікул з датами виборів.

"Ми рекомендуємо розпочати канікули не пізніше, ніж за два дні до виборів і завершити не пізніше, ніж через три". – додав Шкарлет. Тобто осінні канікули пропонують розпочати в четвери, 22 жовтня, і закінчити у п'ятницю, 30 жовтня. Таким чином діти отримають 11 днів для відпочинку.

У МОН зазначають, що керівник закладу школи має право визначати режим роботи закладу у рамках змішаних форм навчання.



Коли відпочиватимуть школярі / Інфографіка 24 каналу

До слова, школярі можуть отримати позапланові канікули через місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня. Адже часто саме в закладах освіти влаштовують виборчі дільниці та комісії.