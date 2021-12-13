За даними МОН, інформації щодо того, чи чекає на якийсь університет реорганізація найближчим часом, "не існує".

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Нещодавня ситуація з ХНУБА

Студенти Харківського національного університету будівництва й архітектури (ХНУБА) у вересні створили петицію проти реорганізації вишу. Проте вона не набрала необхідної кількості голосів.

Тому 24 листопада Кабмін погодив реорганізацію вишу – ХНУБА має об’єднатися до Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Через це студенти ХНУБА вийшли на протест, аби врятувати свою альма-матер. Під час акції студенти склали принесені макети своїх робіт у чорну скриньку з написом "освіта ХНУБА" та розпалили багаття. Деталі – читайте тут.



Хто може закривати виші в Україні

У відомстві МОН відповідають, що "Міністерство освіти і науки не ухвалює рішення щодо реорганізації закладів вищої освіти".

Там заявили, що відповідно до статті №32 закону "Про вищу освіту" рішення про утворення, реорганізацію чи ліквідацію закладу вищої освіти ухвалюють:

Кабінет міністрів України – для закладів державної форми власності;

– для закладів державної форми власності; органи місцевого самоврядування – для закладів комунальної форми власності;

– для закладів комунальної форми власності; фізичні або юридичні особи відповідно до закону, у тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку – для закладів приватної форми власності.

Дійсно, всі розпорядження щодо згаданих вишів ухвалював Кабмін. Документи, здебільшого, стандартні – назва закладу, як саме його реорганізують, що буде зі студентами та майном.



Рішення про реорганізацію ХНУБА / Скріншот

У розпорядженнях не вказують, чому реорганізовують чи ліквідують певний заклад. Однак є приписка, що уряд погоджується на пропозицію МОН.

Щодо того, на які заклади вже скоро може очікувати реорганізація чи ліквідація, в МОН відповіли так: "Інформації щодо попереднього визначення кількості та розташування закладів вищої освіти, що мають бути реорганізовані найближчим часом, не існує".

Які виші реорганізували чи закрили у 2021 році

Ось ще кілька вишів, які реорганізували чи закрили протягом 2021 року:

31 березня уряд ухвалив рішення про утворення Українського державного університету науки і технологій із подальшим приєднанням до нього Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та Національної металургійної академії України.

із подальшим приєднанням до нього Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та Національної металургійної академії України. Донецький державний університет управління Кабмін 22 вересня вирішив реорганізувати і приєднати до Маріупольського державного університету.

Кабмін 22 вересня вирішив реорганізувати і приєднати до Маріупольського державного університету. 6 жовтня уряд ухвалив рішення щодо реорганізації Київського національного торговельно-економічного університету . Його мають поділити та утворити Державний торговельно-економічний університет і Одеський торговельно-економічний фаховий коледж.

. Його мають поділити та утворити Державний торговельно-економічний університет і Одеський торговельно-економічний фаховий коледж. Академію зовнішньої розвідки України уряд вирішив ліквідувати на позачерговому засіданні 5 листопада. Студентів нікуди не перевели, академію нікуди не приєднали (принаймні, у розпорядженні про це нічого немає).

уряд вирішив ліквідувати на позачерговому засіданні 5 листопада. Студентів нікуди не перевели, академію нікуди не приєднали (принаймні, у розпорядженні про це нічого немає). 24 листопада Кабмін погодив реорганізацію ще одного вишу, крім ХНУБА – Луганського національного аграрного університету (ЛНАУ). На нього чекає приєднання до Східноукраїнського національного університету імені В.Даля.

Додамо, що нещодавно президент Володимир Зеленський надав державному університету "Одеська політехніка" статусу національного. З такою пропозицією виступив уряд. Деталі – читайте тут.