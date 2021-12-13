За даними МОН, інформації щодо того, чи чекає на якийсь університет реорганізація найближчим часом, "не існує".
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Нещодавня ситуація з ХНУБА
Студенти Харківського національного університету будівництва й архітектури (ХНУБА) у вересні створили петицію проти реорганізації вишу. Проте вона не набрала необхідної кількості голосів.
Тому 24 листопада Кабмін погодив реорганізацію вишу – ХНУБА має об’єднатися до Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.
Через це студенти ХНУБА вийшли на протест, аби врятувати свою альма-матер. Під час акції студенти склали принесені макети своїх робіт у чорну скриньку з написом "освіта ХНУБА" та розпалили багаття. Деталі – читайте тут.
Хто може закривати виші в Україні
У відомстві МОН відповідають, що "Міністерство освіти і науки не ухвалює рішення щодо реорганізації закладів вищої освіти".
Там заявили, що відповідно до статті №32 закону "Про вищу освіту" рішення про утворення, реорганізацію чи ліквідацію закладу вищої освіти ухвалюють:
- Кабінет міністрів України – для закладів державної форми власності;
- органи місцевого самоврядування – для закладів комунальної форми власності;
- фізичні або юридичні особи відповідно до закону, у тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку – для закладів приватної форми власності.
Дійсно, всі розпорядження щодо згаданих вишів ухвалював Кабмін. Документи, здебільшого, стандартні – назва закладу, як саме його реорганізують, що буде зі студентами та майном.
Рішення про реорганізацію ХНУБА / Скріншот
У розпорядженнях не вказують, чому реорганізовують чи ліквідують певний заклад. Однак є приписка, що уряд погоджується на пропозицію МОН.
Щодо того, на які заклади вже скоро може очікувати реорганізація чи ліквідація, в МОН відповіли так: "Інформації щодо попереднього визначення кількості та розташування закладів вищої освіти, що мають бути реорганізовані найближчим часом, не існує".
Які виші реорганізували чи закрили у 2021 році
Ось ще кілька вишів, які реорганізували чи закрили протягом 2021 року:
- 31 березня уряд ухвалив рішення про утворення Українського державного університету науки і технологій із подальшим приєднанням до нього Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та Національної металургійної академії України.
- Донецький державний університет управління Кабмін 22 вересня вирішив реорганізувати і приєднати до Маріупольського державного університету.
- 6 жовтня уряд ухвалив рішення щодо реорганізації Київського національного торговельно-економічного університету. Його мають поділити та утворити Державний торговельно-економічний університет і Одеський торговельно-економічний фаховий коледж.
- Академію зовнішньої розвідки України уряд вирішив ліквідувати на позачерговому засіданні 5 листопада. Студентів нікуди не перевели, академію нікуди не приєднали (принаймні, у розпорядженні про це нічого немає).
- 24 листопада Кабмін погодив реорганізацію ще одного вишу, крім ХНУБА – Луганського національного аграрного університету (ЛНАУ). На нього чекає приєднання до Східноукраїнського національного університету імені В.Даля.
Додамо, що нещодавно президент Володимир Зеленський надав державному університету "Одеська політехніка" статусу національного. З такою пропозицією виступив уряд. Деталі – читайте тут.