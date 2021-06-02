Наразі професія таргетолога займає друге місце по актуальності серед рекламодавців через масовість соцмереж.

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Чим займається таргетолог

Головне завдання таргетолога – це якісно налаштувати рекламу під певну цільову аудиторію. Хороший спеціаліст допоможе економити рекламні бюджети і залучати відповідних клієнтів.

Налаштовувати рекламу можна через таргетинги (параметри), зокрема: вік, професія, захоплення, місце навчання, географічне положення, запити тощо.

Як таргетологи бачать таку інформацію користувачів? А ми самі, під час реєстрації, заповнюємо ці параметри у своєму профілі в соцмережі. Водночас таргетологі просто збирають ці дані і застосовують в рекламних кампаніях.

Коли таргетолог визначить цільову аудиторію компанії чи бренду, він створює креативи – дописи чи банери. Йому потрібно придумати крутий короткий текст, який зацікавить людей, і створити привабливу картинку.

З якими видами реклами працюють сучасні таргетологи:

реклама в соціальних мережах;

тізерна реклама;

контекстна і банерна реклама;

розсилки;

push-повідомлення та інше.

Чим таргетолог відрізняється від SMM-менеджера? SMM-фахівець займається просуванням бренду в соціальних мережах, веденням акаунтів. Його завдання – налагодити комунікацію між компанією і клієнтами. Натомість таргетолог зосереджений тільки на рекламі.



Професія таргетолога стає все популярнішою / Фото Unsplash

Експерти наголошують, що суть професії таркетолога – це не просто налаштовувати рекламу. Йому також потрібно розуміти психологію людей, аналізувати різні соціальні потреби і розбиратися в потребах різних груп.

Тому, щоб стати хорошим фахівцем, також потрібно:

вміти аналізувати інформацію;

розбиратися в бажаннях і потребах людей, проводити соціальні опитування;

не боятися експериментувати;

постійно розвиватися в своїй справі, не упускаючи нововведень професії;

креативно підходити до створення реклами.

Адже для кожної цільової аудиторії має бути різна реклама, і тут все залежить від контингенту та подачі матеріалу.

Скільки заробляють таргетологи

Зарплата таргетолога залежить від регіону і складності поставлених завдань, вона варіюється від 8 до 26 тисяч гривень. Так, за даними Work.ua, середня зарплата таргетолога в Україні – 15 000 гривень.

Скільки вакансій таргетолога є по містах:

Київ – 369,

Харків – 79,

Одеса – 70,

Дніпро – 65,

Львів – 60.

Загалом вакансій таргетолога на сайті Work.ua є близько 900.

Звідки працюють таргетологи? Приблизно 75% таргетологів працюють без прив’язки до офісу. Тож, ви можете налаштовувати рекламу на пляжі, у кав’ярні, вдома тощо.

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Як стати таргетологом

У вишах України за цією спеціальністю не навчають. Тому вихід один – курси, тренінги, вебінари та самоосвіта. Проте освоєння нової діджитал-професії не займе довгі роки навчання, знадобиться близько місяця активного навчання.

Як можна отримати освіту таргетолога:

Навчатися самостійно . У відкритих джерелах на ютуб є інформація, як стати таргетологом, але вона не структурована. Для ефективного освоєння професії потрібна система і комплексний підхід.

. У відкритих джерелах на ютуб є інформація, як стати таргетологом, але вона не структурована. Для ефективного освоєння професії потрібна система і комплексний підхід. Пройти курси. Це найлегший і швидкий спосіб отримати роботу таргетолога. На них ви зможете ефективно освоїти нову професію під керівництвом професіоналів. А також отримаєте досвід та напрацюєте портфоліо.

Переваги та недоліки в роботі таргетолога

Переваги:

можливість поєднувати творчість та аналітику,

можливість кар’єрного зростання,

постійний розвиток у професійній сфері,

гарні спеціалісти затребувані на ринку,

здатність працювати як в офісі, так і віддалено,

мінімум живого спілкування (для інтровертів).

Неділоки: