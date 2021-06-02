Наразі професія таргетолога займає друге місце по актуальності серед рекламодавців через масовість соцмереж.
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Чим займається таргетолог
Головне завдання таргетолога – це якісно налаштувати рекламу під певну цільову аудиторію. Хороший спеціаліст допоможе економити рекламні бюджети і залучати відповідних клієнтів.
Налаштовувати рекламу можна через таргетинги (параметри), зокрема: вік, професія, захоплення, місце навчання, географічне положення, запити тощо.
Як таргетологи бачать таку інформацію користувачів? А ми самі, під час реєстрації, заповнюємо ці параметри у своєму профілі в соцмережі. Водночас таргетологі просто збирають ці дані і застосовують в рекламних кампаніях.
Коли таргетолог визначить цільову аудиторію компанії чи бренду, він створює креативи – дописи чи банери. Йому потрібно придумати крутий короткий текст, який зацікавить людей, і створити привабливу картинку.
З якими видами реклами працюють сучасні таргетологи:
- реклама в соціальних мережах;
- тізерна реклама;
- контекстна і банерна реклама;
- розсилки;
- push-повідомлення та інше.
Чим таргетолог відрізняється від SMM-менеджера? SMM-фахівець займається просуванням бренду в соціальних мережах, веденням акаунтів. Його завдання – налагодити комунікацію між компанією і клієнтами. Натомість таргетолог зосереджений тільки на рекламі.
Професія таргетолога стає все популярнішою / Фото Unsplash
Експерти наголошують, що суть професії таркетолога – це не просто налаштовувати рекламу. Йому також потрібно розуміти психологію людей, аналізувати різні соціальні потреби і розбиратися в потребах різних груп.
Тому, щоб стати хорошим фахівцем, також потрібно:
- вміти аналізувати інформацію;
- розбиратися в бажаннях і потребах людей, проводити соціальні опитування;
- не боятися експериментувати;
- постійно розвиватися в своїй справі, не упускаючи нововведень професії;
- креативно підходити до створення реклами.
Адже для кожної цільової аудиторії має бути різна реклама, і тут все залежить від контингенту та подачі матеріалу.
Скільки заробляють таргетологи
Зарплата таргетолога залежить від регіону і складності поставлених завдань, вона варіюється від 8 до 26 тисяч гривень. Так, за даними Work.ua, середня зарплата таргетолога в Україні – 15 000 гривень.
Скільки вакансій таргетолога є по містах:
- Київ – 369,
- Харків – 79,
- Одеса – 70,
- Дніпро – 65,
- Львів – 60.
Загалом вакансій таргетолога на сайті Work.ua є близько 900.
Звідки працюють таргетологи? Приблизно 75% таргетологів працюють без прив’язки до офісу. Тож, ви можете налаштовувати рекламу на пляжі, у кав’ярні, вдома тощо.
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Як стати таргетологом
У вишах України за цією спеціальністю не навчають. Тому вихід один – курси, тренінги, вебінари та самоосвіта. Проте освоєння нової діджитал-професії не займе довгі роки навчання, знадобиться близько місяця активного навчання.
Як можна отримати освіту таргетолога:
- Навчатися самостійно. У відкритих джерелах на ютуб є інформація, як стати таргетологом, але вона не структурована. Для ефективного освоєння професії потрібна система і комплексний підхід.
- Пройти курси. Це найлегший і швидкий спосіб отримати роботу таргетолога. На них ви зможете ефективно освоїти нову професію під керівництвом професіоналів. А також отримаєте досвід та напрацюєте портфоліо.
Переваги та недоліки в роботі таргетолога
Переваги:
- можливість поєднувати творчість та аналітику,
- можливість кар’єрного зростання,
- постійний розвиток у професійній сфері,
- гарні спеціалісти затребувані на ринку,
- здатність працювати як в офісі, так і віддалено,
- мінімум живого спілкування (для інтровертів).
Неділоки:
- постійна робота за комп’ютером – це призводить до болю у спині, зап’ястях, попереку. Також може погіршитися постава, виникнути проблеми із зором тощо,
- таргетолог має постійно підвищувати кваліфікацію, бо постійно є нововведення,
- мінімум живого спілкування (для екстравертів),
- на фрілансі треба постійно шукати собі клієнтів та проєктів.