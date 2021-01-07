Програмування в сучасному світі - це дуже перспективна і популярна професія. До того ж, зараз важко уявити світ без нових технологій, які суттєво полегшують життя кожного з нас. Але чи можна самостійно увійти в ІТ-сферу?

Програміст – це людина, яка забезпечує інших технологіями, а також оновлює їх і покращує функціонал, повідомляє видання Osvita.ua.

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Усіх програмістів умовно можна поділити на декілька груп:

прикладні (вони працюють над розробкою загальної моделі);

системні (їх завдання - створення та розробка ядра нового проєкту та всіх необхідних драйверів);

веб-програмісти (вони відповідають за зовнішній вигляд та наповнення сайту, а також за його верстку).

Як увійти в сферу ІТ

У сучасному світі сфера ІТ постійно розвивається. Тому до неї може долучитися будь-хто. Для цього є декілька ефективних методів.

Профільна освіта

Для того щоб вступити на відповідний факультет, потрібно на задовільному рівні знати англійську мову та математику, а також володіти базовими навичками роботи з комп’ютером.

В такому випадку університет дасть всім бажаючим основи програмування та алгоритмів. Але варто розуміти, що таке навчання дає лише основні знання, а ІТ-сфера вимагає постійного розвитку. Загалом, навчання займає від 4 до 6 років.

Самоосвіта

Навіть найкращі викладачі не можуть дати усіх необхідних знань. Зокрема, й через те, що на практиці ви дізнаєтеся більше всього.

Але обов'язково варто займатися самоосвітою. Через те багато студентів поєднують навчання в університеті зі здобуттям власного досвіду. Адже щоб стати затребуваним спеціалістом, вам потрібно постійно розвиватися і самовдосконалюватися.

Для того, щоб стати програмістом, потрібно читати відповідні книжки, відео уроки та іншу подібну інформацію. Все це можна знайти в Інтернеті у вільному доступі або ж придбати за доступною ціною. Краще всього читати такі посібники в оригіналі (зазвичай, англійською мовою).

Але пам'ятайте, що отримані теоретичні знання неодмінно потрібно застосовувати на практиці. Чудово, якщо ви маєте наставника або людину, до якої можете звернутися за порадою.

Курси

Найкращий метод, який поєднує самоосвіту та навчання – це професійні курси. У наш час їх дуже багато, тому можна легко обрати найбільш підходящий. Це можуть бути звичайні курси в аудиторії або ж відео-заняття онлайн.

Курси тривають, у середньому, півроку. Тож, це прекрасна можливість зекономити час та кошти і при цьому отримати всі необхідні знання. До того ж, на курсах ви отримає більше практики ніж теорії, на відміну від навчання в університеті.

Зазначимо, що зазвичай викладачами на курсах є досвідчені спеціалісти. Тому вони зможуть поділитися з студентами знаннями та професійними секретами.

Стажування

Багато компаній для нових проєктів набирають спеціалістів для стажування. Зазвичай запрошують випускників університетів чи курсів, які проявили себе під час навчання.

Якщо під час навчання ви проявите себе якнайкраще – вам можуть запропонувати роботу на постійних умовах.

Але вибір, який шлях обрати – університет, курси чи самоосвіту – залишається за вами. Все залежить від ваших намірів, можливостей та побажань.