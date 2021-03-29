Вихід на пенсію та управління великими статками є необхідною частиною планування фінансового майбутнього. Не кожен має час постійно слідкувати за змінами в економіці та законодавстві, тому часто корисними стають послуги фінансових радників.

Фінансові радники консультують людей з питань управління грошима. Вони можуть просто складати фінансові плани, або ж рекомендувати конкретні інвестиційні інструменти та методи заощаджень.

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Хто такі фінансові радники

Фінансові консультанти є професіоналами, які допомагають складати пенсійні накопичувальні плани, відповідають на питання про страхування життя та інколи самостійно керують фінансами своїх клієнтів.

Грошові радники можуть пропонувати безліч послуг, зокрема:

оцінка поточного фінансового становища та цілей;

розробка планів щодо подальших фінансових рішень;

пошук методів розв'язання різних фінансових проблем;

створення інвестиційних рахунків та грошові вклади;

пошук оптимальних страхових полісів чи іпотечних кредитів.

За кордоном такі люди можуть мати різну кваліфікацію, зокрема в США фінансові радники мають перелік обмежених повноважень в залежності від ступеня освіти:

сертифікований фінансовий планувальник;

дипломований фінансовий аналітик;

дипломований фінансовий консультант.

Хто користується послугами фінансових радників

Фінансові планувальники є незамінними на великих підприємствах, а також для людей з великими статками. Зазвичай клієнти повністю довіряють свої гроші професіоналам, а ті, своєю чергою, моніторять наявні можливості та всі фінансові ризики.

Скористатися послугами фінансового консультанта інколи варто й звичайним людям без товстого гаманця. Професіонали можуть порекомендувати найкращі фінансові рішення, коли ви:

вирішили відкрити депозит в банку, але не знаєте, як це зробити;

почали процес розлучення та хочете дізнатися все про свої фінансові чи майнові права;

хочете вийти на фондовий ринок, але не знаєте, з чого почати;

вагаєтеся у виборі страхового поліса;

бажаєте відкладати гроші на пенсію;

отримали спадок і не знаєте, як його оформити.

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Як обрати фінансового радника

Як і всі консультанти, фінансові радники повинні мати вищу освіту та хороші рекомендації. Некомпетентний або нечесний планувальник може коштувати вам багато грошей.

Ось кілька важливих аспектів, котрі допоможуть відрізнити професіонала від аматора:

нав'язливі поради інвестицій лише в один фінансовий інструмент;

винятково дорогі пропозиції грошових вкладів у конкретні галузі;

небажання пояснювати вам всі деталі фінансового планування;

погана комунікація, зокрема ігнорування дзвінків чи письмових повідомлень.

Загалом, якщо ви є власником малого чи середнього бізнесу, або ж володієте невеликою сумою заощаджень, фінансові радники можуть стати для вас лише допоміжним інструментом.

До слова, варто самостійно приділяти увагу власному рівню фінансової грамотності та слідкувати за змінами на валютних та інвестиційних ринках.

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