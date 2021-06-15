Глобальний ринок фінансових інструментів стає все доступнішим для різних верств населення та громадян різних держав. Бомбейська фондова біржа (BSE) провела аналіз портфоліо своїх учасників, і визначила, що 62% інвесторів у акції компаній є молодшими 40 років.

Цікаво Інвестиції та фінансова грамотність: що потрібно знати учасникам фондового ринку

Популяція інвесторів на біржі віком від 20 до 30 років, своєю чергою, сягнула 24%. При цьому, статистично молодшим інвесторам вдається вигідніше купувати та продавати акції, ніж старшим.

Такі дані BSE вдалось отримати завдяки дослідженню бази вкладників на основі унікального клієнтського коду (UCC).

Без проблем не минулося

Попри позитивну статистику, разом з вигідними інвестиціями, молоді трейдери більш схильні до укладання імпульсивних угод, і так само часто втрачають зароблений капітал.

Це передусім зумовлено низьким рівнем фінансової освіти, недоліками грошової поведінки та браком навичок фінансової грамоти.

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