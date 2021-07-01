Хто, скільки і за що має платити у сімейній парі: моделі бюджетування на прикрому досвіді

Фінансові скандали та непорозуміння часто є причиною розриву багатьох стосунків. Зазвичай це трапляється через те, що дорослі соромляться та не хочуть обговорювати грошові питання зі своєю другою половинкою.

Дослідження американської Школи інституту сім'ї та людських ресурсів виявило, що у 4 574 парах найпоширенішим чинником, який призводить до розлучення, є фінансові негаразди. Розповідаємо про моделі сімейного бюджетування на прикрому досвіді американця, який поділився причиною розставання зі своєю дівчиною у мережі.

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AITA: Я – покидьок?

В англійській мові існує вираз АІТА (Am I The Asshole?), що українською приблизно звучить як запитання: "Я – покидьок?". На платформі Reddit американець під таким заголовком поділився власним досвідом розлучення з дівчиною через некомфортну фінансову ситуацію.

У дописі мовиться, що хлопець вирушив у відпустку з батьками, і вирішив взяти з собою свою дівчину. До слова, він походить із багатої сім'ї та заробляє близько 150 тисяч доларів щороку, а його друга половинка, як з'ясувалось згодом, лише 45 тисяч, тобто більш ніж втричі менше.

Дівчині довелось влаштуватись на другу роботу, щоб таки поїхати на відпочинок з коханим. Однак і цього не вистачило, щоб покрити всі витрати – довелось відмовлятись від деяких розваг та відвідування ресторанів, адже це було надто дорого для її бюджету.

Після відпустки пара розійшлась. Хлопець переконаний, що це відбулось саме через фінансове непорозуміння, і вирішив запитати користувачів Reddit їх думку:

Я – покидьок (у цій ситуації – ред. 24 канал)? Чому вона мені просто не сказала, що не може стільки витратити на відпустку? Я б залюбки покрив ті витрати, і все було б нормально,

– написав американець.

Як відреагували у коментарях

Думки користувачів Reddit розділились. Хтось звинуватив хлопця у неуважності до своєї коханої, а хтось – навпаки, підтримав юнака. Цікавою була дискусія щодо неправильно обраної моделі бюджетування, а точніше – щодо її відсутності.

У вибудовуванні майбутніх стосунків хлопцю порадили одразу ж обговорювати фінанси зі своєю другою половинкою та обирати підходящий тип сімейного бюджетування, який буде зручним для кожного.

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Спільний бюджет

Всі зароблені чоловіком і жінкою гроші належать їм обом, і вони разом вирішують, як їх витрачати. Всі витрати пари, навіть на особисті потреби, повинні бути узгоджені, розподілені, пораховані. Така модель найбільш традиційна для українських сімей, у яких обоє заробляють, або у сім’ях з дітьми. Зазвичай жінка є головним економістом, який контролює і розподіляє сімейний бюджет.

Рівноправний бюджет

Всі витрати пара розподіляє порівну. Зазвичай на спільний рахунок щомісяця кожний вносить обумовлену суму, яку потім витрачають на оплату комунальних послуг, продукти, платежі за кредитами та інші необхідні витрати. В Україні відкрити спільний банківський рахунок неможливо, але можна оформити дві картки до одного рахунку.

Солідарний бюджет

Внески в сімейний бюджет пропорційні доходам кожного. Співвідношення внесків може бути, наприклад, 90 відсотків на 10 відсотків, у залежності від рівня доходів чоловіка та жінки. Все залежить від щомісячних витрат та спільних цілей. У кожного залишається половина доходу, яку він може використовувати так, як вважає за потрібне. Саме цю модель найбільше радили американцю "з розбитим серцем".

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Незалежні бюджети

Ця модель найкраще підходить для сучасних пар, які самодостатні, фінансово забезпечені, і не готові поступатись власною фінансовою свободою. Зазвичай обоє мають окремі банківські рахунки, розпоряджаються грошима на свій розсуд і не контролюють один одного. Гроші об’єднуються тільки на спільні цілі, такі як купівля нерухомості, навчання дітей чи сімейний відпочинок.

Фінансова залежність

Модель фінансових відносин, коли один з пари повністю утримує іншого. За статистикою, частіше чоловіки утримують жінок, але інколи буває і навпаки. Найбільше така модель поширена серед пар з великою різницею у віці та доходах. Відмінність від першої моделі у тому, що фінансові питання повністю контролює той, хто заробляє гроші.

Формувати та обговорювати сімейний бюджет потрібно щомісяця. Роздрукувати все необхідне допоможуть принтери. Пристрої розвивають швидкість друку до 9,1 зображення на хвилину в чорно-білому та 5 зображень на хвилину в кольоровому форматі.