У МОЗ заявили, що керівництво шкіл повинно слідкувати за школярами та самостійно виявляти випадки респіраторних захворювань у дітей.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов у відповідь на питання журналістів під час брифінгу, передає УП.Життя.

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За його словами, всі рекомендації та правила МОЗ розробляло разом з МОН. Так, там визначено, що виявлення хворих учнів покладається на керівництво школи.

Максим Степанов додав, що відповідальність за дотримання санітарних норм теж покладена на керівництво та власників закладів освіти.

"Санітарні норми та правила треба виконувати. Адже за виконанням цих норм – безпека учнів. І ми поклали цю відповідальність на керівництво шкіл", – пояснив міністр.

До слова, Міністерство охорони здоров'я опублікувало рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня. Зокрема, важливо – забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу