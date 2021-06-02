Хто став ректором Харківського університету Каразіна: результати виборів 2021

Другий тур виборів ректора Харківського національного університету імені Василя Каразіна відбувся 2 червня 2021 року. Перемогу здобула Тетяна Кагановська.
Хто став ректором ХНУ ім. В.Каразіна
У Харківському університеті Каразіна відбулися вибори ректора. Перший тур виборів пройшов 26 травня. Серед чотирьох кандидатів, двоє здобули найбільше голосів.
До теми Український університет припинив співпрацю з вишами Білорусі
Тож, у другому турі, який пройшов 2 червня, взяли участь – декан юридичного факультету Тетяна Кагановська та директор навчально-наукового інституту "Фізико-технічний факультет" Ігор Гірка.
Найбільше голосів набрала Кагановська. Тож, вона стала новим ректором. Про її перемогу повідомили ЗМІ, однак офіційних результатів ще не оголосили.
Результати другого туру виборів ректора:
- Тетяна Кагановська – 1162 голоси;
- Ігор Гірка – 940 голосів.
Явка склала 94%. Третє та четверте місце посіли декан факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем Сергій Шульга та декан фізичного факультету Руслан Вовк.
Що відомо про Тетяну Кагановську
- Тетяна Євгенівна Кагановська народилася 11 жовтня 1975 року. Вона – дочка колишнього глави адміністрації президента, голови Харківської ОДА Євгена Кушнарьова.
- Вона – професорка, докторка юридичних наук, деканша юридичного факультету ХНУ імені Каразіна. Також вона заслужена юристка України, нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.
- Проте, видання Liga.Life з'ясувало, що у дисертації Тетяни Кагановської є цілі абзаци і частини сторінок, які слово у слово повторюють чужі наукові роботи.
Додамо, що попередній керівник ХНУ Віль Бакіров після 22 років на посаді ректора написав заяву про звільнення і не брав участі у виборах. Відставка 75-річного ректора стала несподіванкою для міста. Він пояснив свій вчинок тим, що йому стало важко поєднувати адміністративні та професорські функції.
До слова, у березні нового ректора обрали у Київському національному університеті Тараса Шевченка. Другий тур пройшов 24 березня 2021 року, а перемогу здобув професор Володимир Бугров.