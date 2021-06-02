Хто став ректором Харківського університету Каразіна: результати виборів 2021

2 червня 2021 , 14:33
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Джерело:

Kharkiv Today

Другий тур виборів ректора Харківського національного університету імені Василя Каразіна відбувся 2 червня 2021 року. Перемогу здобула Тетяна Кагановська.

Хто став ректором ХНУ ім. В.Каразіна

У Харківському університеті Каразіна відбулися вибори ректора. Перший тур виборів пройшов 26 травня. Серед чотирьох кандидатів, двоє здобули найбільше голосів.

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Тож, у другому турі, який пройшов 2 червня, взяли участь – декан юридичного факультету Тетяна Кагановська та директор навчально-наукового інституту "Фізико-технічний факультет" Ігор Гірка.

Найбільше голосів набрала Кагановська. Тож, вона стала новим ректором. Про її перемогу повідомили ЗМІ, однак офіційних результатів ще не оголосили.

Результати другого туру виборів ректора:

  • Тетяна Кагановська – 1162 голоси;
  • Ігор Гірка – 940 голосів.

Явка склала 94%. Третє та четверте місце посіли декан факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем Сергій Шульга та декан фізичного факультету Руслан Вовк.

Що відомо про Тетяну Кагановську

  • Тетяна Євгенівна Кагановська народилася 11 жовтня 1975 року. Вона – дочка колишнього глави адміністрації президента, голови Харківської ОДА Євгена Кушнарьова.
  • Вона – професорка, докторка юридичних наук, деканша юридичного факультету ХНУ імені Каразіна. Також вона заслужена юристка України, нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.
  • Проте, видання Liga.Life з'ясувало, що у дисертації Тетяни Кагановської є цілі абзаци і частини сторінок, які слово у слово повторюють чужі наукові роботи.

Додамо, що попередній керівник ХНУ Віль Бакіров після 22 років на посаді ректора написав заяву про звільнення і не брав участі у виборах. Відставка 75-річного ректора стала несподіванкою для міста. Він пояснив свій вчинок тим, що йому стало важко поєднувати адміністративні та професорські функції.

До слова, у березні нового ректора обрали у Київському національному університеті Тараса Шевченка. Другий тур пройшов 24 березня 2021 року, а перемогу здобув професор Володимир Бугров.

Автор: Марія Бондар