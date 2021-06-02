Хто став ректором ХНУ ім. В.Каразіна

У Харківському університеті Каразіна відбулися вибори ректора. Перший тур виборів пройшов 26 травня. Серед чотирьох кандидатів, двоє здобули найбільше голосів.

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Тож, у другому турі, який пройшов 2 червня, взяли участь – декан юридичного факультету Тетяна Кагановська та директор навчально-наукового інституту "Фізико-технічний факультет" Ігор Гірка.

Найбільше голосів набрала Кагановська. Тож, вона стала новим ректором. Про її перемогу повідомили ЗМІ, однак офіційних результатів ще не оголосили.

Результати другого туру виборів ректора:

Тетяна Кагановська – 1162 голоси;

Ігор Гірка – 940 голосів.

Явка склала 94%. Третє та четверте місце посіли декан факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем Сергій Шульга та декан фізичного факультету Руслан Вовк.

Що відомо про Тетяну Кагановську

Тетяна Євгенівна Кагановська народилася 11 жовтня 1975 року. Вона – дочка колишнього глави адміністрації президента , голови Харківської ОДА Євгена Кушнарьова.

, голови Харківської ОДА Євгена Кушнарьова. Вона – професорка, докторка юридичних наук, деканша юридичного факультету ХНУ імені Каразіна. Також вона заслужена юристка України, нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.

III ступеня. Проте, видання Liga.Life з'ясувало, що у дисертації Тетяни Кагановської є цілі абзаци і частини сторінок, які слово у слово повторюють чужі наукові роботи.

Додамо, що попередній керівник ХНУ Віль Бакіров після 22 років на посаді ректора написав заяву про звільнення і не брав участі у виборах. Відставка 75-річного ректора стала несподіванкою для міста. Він пояснив свій вчинок тим, що йому стало важко поєднувати адміністративні та професорські функції.

До слова, у березні нового ректора обрали у Київському національному університеті Тараса Шевченка. Другий тур пройшов 24 березня 2021 року, а перемогу здобув професор Володимир Бугров.