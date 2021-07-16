Конкурсна процедура призначення керівників передбачена для шкіл, ІРЦ і центрів професійного розвитку.

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Вибір директора школи відбувається в кілька етапів:

Затвердження положення про конкурс.

Формування комісії.

Ухвалення рішення про проведення конкурсу.

Оголошення про конкурс.

Затвердження документів.

Ознайомлення кандидата з закладом освіти, бути директором якого він претендує.

Проведення конкурсної процедури, яка ділиться на 3 етапи: перевірка знання законодавства у сфері освіти, виконання ситуаційного завдання і презентація перспективного плану розвитку закладу.

Визначення переможця та оприлюднення результатів.

Як провести конкурс на посаду керівника освітнього закладу

Зазначимо, що рішення про конкурс потрібно ухвалити не менше ніж за два місяці до закінчення контракту попереднього директора. Або разом із затвердженням статуту нового закладу.

Приймати документи від кандидатів можна від 20 до 30 календарних днів із дня оголошення конкурсу.

Після того, як завершується приймання документів, протягом 5 робочих днів ви маєте ознайомитися з ними, визначити, кого ви допускаєте до конкурсу, опублікувати список кандидатів.

Які документи подають кандидати:

Заява на участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних.

Автобіографія та / або резюме (за вибором учасника конкурсу).

Копія паспорта громадянина України.

Копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеню магістра (спеціаліста).

Документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою.

Копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних або корпоративних закладів).

Довідка про відсутність судимості.

Довідка про проходження психіатричного огляду.

Мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Далі протягом 5 робочих днів треба ознайомити кандидатів із закладом і колективом. В умовах пандемії можна це зробити дистанційно.

Після того проводиться вибір. Результати треба опублікувати протягом 2 робочих днів після завершення конкурсу. Переможцю дають 3 робочі дні, щоби посадова особа або керівник уповноваженого органу призначив переможця й уклав із ним договір.

Важливо! Директор школи може бути на посаді 6 років. Якщо людина не мала досвіду керівної посади, з нею укладають договір на 2 роки. Якщо цей час спливає і всі задоволені, то без конкурсу можна продовжити контракт ще на 4 роки.



Терміни проведення конкурсу на посаду директора / Інфографіка НУШ

Хто не може бути директором школи

Недієздатна людина або цивільна дієздатність якої обмежена.

Має судимість за вчинення злочину.

Позбавлена права займати відповідну посаду. Наприклад, якщо директор був на посаді двічі поспіль у одній школі, то втретє його не можна допустити до конкурсу.

Якщо за рішенням суду людину визнано винною у вчиненні корупційного правопорушення.

За рішенням суду визнано винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Підпадає під заборону, встановлену Законом України “Про очищення влади”.

Додамо, що усі решта, хто не підпадають під заборону, можуть претендувати на посаду директора.

Які є підстави, щоб звільнити директора

Дострокове розірвання трудового договору є в законі.Зокрема, підставами є:

порушення вимог закону щодо мови освітнього процесу,

порушення закону про доступність інформації на сайті,

порушення прав учнів і працівників, встановлені рішенням суду,

систематичне неналежне виконання інших обов’язків тощо.

До слова, 3 1 вересня директорам усіх львівських шкіл отримуватимуть зарплату близько тисячі доларів. Окрім того, у Львові цього року шукають нових директорів для 44 шкіл.