"Хто не був щасливим, того розстріляли": директорка департаменту освіти Києва ностальгує за СРСР

Олена Фіданян – директорка Департаменту освіти і науки Києва – поділилася у мережі ностальгійний дописом про СРСР. Текст вона проілюструвала світлиною школяра у радянській формі на тлі автомата з продажу газованої води.

Очільниця Департаменту освіти і науки Києва Фіданян вирішила згадати "бонуси", які давав людям СРСР. Зокрема, напад ностальгії у посадовиці викликала склянка води без сиропу за копійку та з сиропом – за 3 копійки.

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Часи, коли: не було COVID-19, ми не боялися пити воду з вуличних автоматів, ми користувалися багаторазовими склянками, а їх не нищили вандали, ми не купували воду для дому, а пили з крану,

– заявила Фіданян.

Також вона згадала про дешеві ціни на проїзд у трамваї, недорогий томатний сік та бублик з маком.

Реакція українців

Ностальгійний допис Фіданян обурив українців. У коментарях вони нагадали про жахіття тоталітарного режиму, яке пережили українці. Пропонуємо переглянути найяскравіші коментарі:

"І Стус помер у в'язниці. І Джемілєв сидів. І Чорновол. Золоті часи, правда?";

"Час, коли були: Розстріляне Відродження, Голодомор, Чорнобиль, масова русифікація";

"Люди не мали базових свобод і права голосу, але "склянка води без сиропу";

"Всі були в ті часи щасливі. А хто не був щасливим, – того або в ГУЛАГ, або розстріляли. "Прекрасні" часи тоді були".



Коментарі під дописом Фіданян / Скриншот 24 каналу

Нещодавній скандал зі щоденником

Нещодавно у мережі Марія Пасельська поділилася світлинами зі скандального щоденника, який продають в Україні.

Сторінки видання проілюстрували біографіями тоталітарних диктаторів Володимира Леніна та Йосипа Сталіна.

Окрім того, у щоденнику розмістили факти з біографії скандального російського виконавця Тімура Юнусова ("Тіматі"). Він виступав на так званому святкуванні з нагоди окупації Криму.

Світлини обурили користувачів мережі.

Допис Фіданян:

"Часи, коли:

не було ковіду;

ми не боятися пити воду з вуличних автоматів;

ми користувалися багаторазовими склянками й їх не нищили вандали;

ми не купували воду для дому, а пили з крану.

Часи коли копійки мали грошову вагу:

склянка води без сиропу коштувала 1 коп, з сиропом – 3 коп;

проїзд в трамваї коштував 3 коп, тролейбусі – 4 коп, в автобусі та метро – 5 коп.;

склянка чаю у шкільній їдальні – 2 коп, томатний сік - 10 коп, великий бублик з маком – 5 коп;

шкільний тоненький зошит – 3 коп, щоденник – 14 коп."