Ще 35 народних депутатів мають звання "заслужений" (юрист, економіст, журналіст, лікар, будівельник, працівник сільського господарства, сфери послуг тощо).

До теми Навіщо політикам потрібні наукові ступені: пояснення експерта

Також 23 парламентарії є викладачами, доцентами, професорами та навіть ректорами.

Найбільше депутатів із науковим ступенем є членами “Слуги народу” – 32 особи. Ще 12 таких парламентарів – із ОПЗЖ, четверо – із рупи “За майбутнє” та позафракційні.

З’ясувалося, що найбільше тих, хто має звання заслужений, також є членами “Слуги народу” та ОПЗЖ – їх восьмеро. При чому більшість із них заслужені юристи.

Наприклад, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук є дійсним академіком Національної академії правових наук України. Ще у 1996 році він захистив дисертацію здобуття кандидата юридичних наук.

А вже наступного року Медведчук захистив ще дисертацію на здобуття доктора юридичних наук. У тому ж 1997 політик став доктором юридичних наук, а у 2001 – професором.

Окрім того, Медведчук має 65 наукових праць. Серед напрямів його наукової діяльності є “українська національна ідея у процесі сучасного державотворення”.



Надбавки за вчені звання / Фото "Чесно"

Надбавки депутатам за наукові ступені

Також у Верховній Раді зараз трохи більше чверті народних депутатів отримують надбавки за вчений ступінь чи почесне звання. Ще два парламентарі отримують подвійну надбавку.

Зокрема, у січні минулого року голова парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження, згідно з яким встановлена така доплата за науковий ступінь:

кандидата наук (доктора філософії) – 15% посадового окладу;

доктора наук – 25%;

за почесне звання “заслужений” – 20%;

за почесне звання “народний” – 40%.

Цього року посадові оклади Верховної Ради виглядають так:

голова Верховної Ради – 27 240 гривень (12 мінімумів);

перший заступник – 26 105 гривень (11,5 мінімумів);

заступник – 24 970 гривень (11 мінімумів);

голова комітету, спецкомісії, фракції чи групи – 23 835 гривень (10,5 мінімуму);

перший заступник, заступник голови комітету, заступник голови спецкомісії, секретар комітету, заступник голови депутатської фракції чи групи – 23 381 гривня (10,3 мінімуму);

член комітету – 22 770 гривень (10,0 мінімуму).

Рух "Чесно" наголосив, що у пересічного депутата, який входить до складу комітету, надбавка складає понад 3415 гривні на місяць.

Таку ж суму отримуватиме член ОПЗЖ Ілля Кива, якщо таки отримає звання кандидата наук із державного управління. Водночас до кінця роботи парламенту поточного скликання вона становитиме майже 110 тисяч гривень.

Цікаво, що також надбавку за почесне звання отримує "слуга народу" Микола Тищенко. Він вважається заслуженим працівником сфери послуг.



Надбавки за почесне звання / Фото "Чесно"

Загалом, надбавку за почесне звання отримують понад 100 народних депутатів. Серед них опинилися:

лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко;

"слуга народу" Ірина Верещук;

одіозний депутат Андрій Деркач;

"слуга народу" Олександр Качура;

голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський ("Слуга народу");

голова комітету свободи слова Нестор Шуфрич (ОПЗЖ);

голова партії "Голос" Кіра Рудик;

кнопкодав-рекордсмен Антон Яценко.

Також є депутати, які отримують доплати і за почесне звання, і за вчений ступінь. Більшість із них входять до фракції ОПЗЖ. Зокрема, до цього переліку відноситься Тарас Козак – він є кандидатом економічних наук та заслуженим економістом України.

Ще дві надбавки отримує член ОПЗЖ Юрій Павленко (заслужений працівник фізичної культури і спорту та кандидат філософських наук) та Василь Німченко (заслужений юрист України та кандидат юридичних наук).

Також подвійні надбавки мають представники інших політсил:

Петро Порошенко із "Європейської солідарності" – заслужений економіст України та кандидат юридичних наук;

Руслан Князевич із "Європейської солідарності" – заслужений юрист і кандидат юридичних наук;

Микола Стефанчук зі "Слуги народу" – заслужений юрист і кандидат юридичних наук;

Анжеліка Лабунська з "Батьківщини" – заслужена юристка і кандидатка юридичних наук;

Микола Кучер із "Довіри" – заслужений працівник сільського господарства та кандидат сільськогосподарських наук.

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Чому депутати отримують почесні звання

У "Чесно" наголосили, що причини, з яких парламентарії отримують почесні звання, можуть бути різними:

хтось прийшов до Ради зі сфери науки та досі є викладачем , як, наприклад, мажоритарник зі “Слуги народу” Валерій Колюх.

, як, наприклад, мажоритарник зі “Слуги народу” Валерій Колюх. хтось отримує науковий ступінь для статусу , ще одного посвідчення чи через психологічні чинники.

, ще одного посвідчення чи через психологічні чинники. стимулом можуть бути виключно меркантильні інтереси. Однак, у порівнянні з деклараціями парламентаріїв, суми надбавок є досить незначними.

Водночас наукове звання може бути додатковою перевагою для народного депутата, якщо його кандидатуру запропонують, наприклад, у члени якоїсь комісії.

До слова, 26 квітня член ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління. Але ступінь кандидата наук Кива отримає після того, як очільник МОН Сергій Шкарлет випише йому диплом. Деталі – за посиланням.