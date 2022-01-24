Хто може взяти участь у додатковій сесії ЗНО-2022 та коли її проведуть

Український центр оцінювання якості освіти опублікував розклад додаткової сесії ЗНО. Цьогоріч додаткова сесія ЗНО триватиме з 23 червня до 13 липня.

У 2022 році цей період реєстрації триватиме впродовж 5 – 17 травня включно.

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Хто може взяти участь у додатковій сесії ЗНО

Щороку для певних категорій осіб проводять додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. .

Подати документи для участі в додатковий період можуть особи, які:

мають проходити ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з яких їм буде зараховано результати ЗНО як ДПА);

не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;

є учасниками АТО/ООС або брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФу Донецькій та Луганській областях і не зареєструвалися під час основного періоду реєстрації;

живуть на тимчасово окупованій території АР Крим, міста Севастополь або на території Донецької чи Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень;

за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах.

Таким особам до стандартного комплекту документів потрібно додати заяву (у довільній формі) щодо надання можливості пройти тестування під час додаткової сесії та документ, що підтверджує право особи на реєстрацію для участі у ЗНО під час додаткового періоду.

Окрім того, взяти участь у додатковій сесії ЗНО можуть ті особи, які у день проведення ЗНО з певного предмета брали участь у міжнародних чи всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах) або не змогли взяти участь в основній сесії через поважні причини:

хвороба в день проведення ЗНО з певного навчального предмета під час основної сесії;

стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа в день або переддень проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета;

викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту проведення ЗНО;

смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета (не раніше ніж за сім календарних днів).

Таким учасникам протягом 5 робочих днів з дня проведення тестування необхідно подати до регіонального центру заяву щодо участі у додатковій сесії, копію сертифіката ЗНО та документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії.

Графік додаткової сесії ЗНО-2022

Тестування під час додаткової сесії відбудуться за таким розкладом:

Фізика – 23 червня;

Хімія – 24 червня;

Українська мова – 30 червня;

Українська мова і література – 30 червня;

Математика – 4 липня;

Математика (завдання рівня стандарту) – 4 липня;

Географія – 5 липня;

Англійська мова – 6 липня;

Історія України – 7 липня;

Біологія – 8 липня;

Німецька мова – 11 червня;

Французька мова – 12 липня;

Іспанська мова – 13 липня;

Результати додаткової сесії розмістять на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 20 липня.

До слова, у 2022 році запровадили деякі зміни щодо проведення ЗНО для випускників шкіл. Основна новація – для учасників з'явилась можливість проходити додаткові предмети на ЗНО-2022, але за власні гроші. Деталі – читайте тут.