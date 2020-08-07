Іноді вступники можуть розпочати навчання в університеті і згодом зрозуміти, що це не їхнє та вирішити змінити спеціальність або виш. Але чи можна повторно вступити на бюджет?

Згідно з законом України "Про вищу освіту" громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних вишах на конкурсній основі, лише якщо вперше здобувають певний ступінь вищої освіти (бакалавра чи магістра), передає Osvita.ua.

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Хто може може повторно навчатися на бюджеті

Громадяни, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати свої робочі обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю (проте втрата працездатності повинна бути підтверджена висновками медико-соціальної експертної комісії).

Повторно безкоштовно здобувати вищу освіту за тим самим ступенем освіти мають право також громадяни України, які не завершили навчання. Але для цього вони повинні відшкодувати кошти, які були витрачені на оплату послуг з їхньої підготовки.

Відшкодовувати кошти не повинні:

студенти і курсанти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання (наприклад, тих ЗВО, які навчають поліцейських) та військових навчальних підрозділів ЗВО;

студенти, які написали заяву про відрахування до початку навчального року і не приступили до навчання, незалежно від дати затвердження закладом вищої освіти наказу про відрахування;

Як відшкодувати кошти за навчання?

Відшкодування вартості попереднього навчання на бюджеті відбувається вже після повторного зарахування на навчання до нового закладу вищої освіти. У наказі про зарахування особи на повторне навчання буде встановлений термін відшкодування коштів, що не перевищує 10 робочих днів з дня початку навчального року.



Відшкодування коштів за навчання / Фото Вісник

Після зарахування, студент має звернутись у відповідний відділ нового університету, який повинен видати документ, у якому вказується сума відшкодування, а також номер рахунку, на який потрібно сплатити кошти. Для такого розрахунку потрібна буде академічна довідка з попереднього місця навчання.

Якщо студент через своє матеріальне становище не може оплатити усю суму відшкодування одразу, то він може звернутися до керівника закладу вищої освіти з вмотивованою заявою про реструктуризацію відшкодування коштів. Так, йому доведеться заплатити одразу лише 50%, а решту – частинами до кінця навчального року.

Зазначимо, що чим більше навчальних дисциплін студент склав за попереднім місцем навчання, які зарахують при повторному вступі, тим меншою буде вартість відшкодування. Це можливо при повторному вступі на ту ж саму спеціальність (або з максимально наближеним навчальним планом).