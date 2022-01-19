Хто має право на безкоштовне харчування в закладах освіти

В Україні зростають ціни на продукти, а це впливає на вартість харчування в школах. Тому батьки часто відмовляються від нього, бо не всі можуть оплатити потрібну суму. Проте деякі категорії дітей можуть харчуватися безкоштовно.

Детальніше роз’яснення про право на безоплатне харчування в закладах освіти та умови для його отримання читайте далі.

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Хто може безкоштовно харчуватися у закладах освіти

У постанові Кабміну про новий порядок харчування є перелік категорій дітей, для яких громада забезпечує безоплатне гаряче харчування в державних і комунальних закладах освіти.

Це, зокрема:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах (групах);

діти із сімей, які отримують соціальну допомогу (як малозабезпеченим сім’ям);

учні закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також діти, евакуйовані із зони відчуження, діти, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і ті, хто проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до ухвалення постанови про відселення;

діти з числа внутрішньо переміщених осіб, діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

діти з-поміж осіб, визначених у законі про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Засновник закладу освіти також може ухвалити рішення про безоплатне харчування для інших дітей.

Які документи потрібні

Приналежність дітей до певної категорії має підтверджуватися такими документами:

Рішення місцевого виконавчого органу – для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Посвідчення батьків, довідки медико-соціальної експертизи (МСЕК) батьків тощо для:

дітей з інвалідністю, здатних до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);

дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення антитерористичних операцій;

дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

дітей, які стоять на обліку в служб у справах дітей як такі, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Свідоцтво про народження для дітей, в яких батько чи матір внесено до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.

Посвідчення учасника бойових дій батька / матері для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи – для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи.

Довідка про призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – для дітей із малозабезпечених сімей.

Аби визначити приналежність до малозабезпечених, сім’я має провести первинні підрахунки.

Згідно з держбюджетом на 2022 рік та законом про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, аби сім’ю можна було вважати малозабезпеченою, на кожного її члена має припадати не більше такої суми доходу:

для працездатних осіб – 1 116,45 гривні;

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 1 934 гривні;

для дітей до 6 років – 2 730 гривень;

для дітей від 6 до 18 років – 3 403,4 гривні;

для дітей від 18 до 23 років (за умови навчання) – 3 225,3 гривні.

Окрім того, у порядку виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям є вимоги до зайнятості працездатних членів сім’ї. Так, якщо в сім’ї є повнолітні особи, вони мають відповідати хоча б одному критерію:

бути офіційно працевлаштованими;

проходити військову службу;

вести підприємницьку чи професійну незалежну діяльність;

здобувати освіту за денною або дуальною формою;

бути зареєстрованими в центрі зайнятості як безробітні або як такі, які шукають роботу сумарно понад три місяці протягом періоду.

Також у членів сім’ї не повинно бути:

покупок на суму понад 50 тисяч гривень за останній календарний рік (окрім оплат освітніх, медичних і житлово-комунальних послуг);

ще одного зареєстрованого на членів сім’ї житла (окрім житла на окупованих територіях);

більше одного транспортного засобу випуску пізніше ніж 15 років тому (окрім мопеда і причепа).

Тобто, якщо сім’я складається з двох дітей 6 – 18 років та з двох працездатних осіб, які відповідають критеріям вище, а її доходи менші 9 тисяч гривень, то вона може претендувати на статус малозабезпеченої. Діти з такої сім’ї мають право харчуватися в школі безкоштовно.

Зверніть увагу Ми не прив'язуємося до рецептів Клопотенка, – Шкарлет прокоментував оновлене шкільне меню

До слова, з 1 січня українські школи перейшли на оновлене меню, яке передбачає зменшення хлібобулочних виробів, поступову відмову від цукру та солі, а також збільшення овочів, фруктів і м'яса. Нове меню розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Куратором проєкту є перша леді Олена Зеленська.

Проте оновлене харчування сподобалося не всім. Батьки обурюються малими порціями та високими цінами, кажуть, що дітям дають несолену їжу і несолодкі напої, які діти відмовляються їсти. Деталі – читайте у статті.