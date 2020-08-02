В різних країнах бідні учні мають менше амбіцій у навчанні, проте в Україні все дещо інакше. Вчені помітили, що в нашій країні все залежить не від очікувань, а від успіхів.

PISA провело міжнародне дослідження і з’ясувало, що бідні учні мають нижчі очікування стосовно подальшої освіти після школи.

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Натомість в Україні соціально-економічний статус не впливає очікування учнів, тут все залежить від їхніх успіхів у навчанні.

У Австрії, Німеччині, Угорщині, Польщі та Швейцарії 15-річні учні планують продовжувати освіту. Проте ці плани рідко відповідають їхнім кар’єрним вподобанням. Так, кожен другий бідний учень з часом "закидає" бажання здобувати вищу освіту.

Щодо України в дослідженні вказано: "Лише в кількох країнах, а саме в Канаді, Ірландії, Кореї, Сінгапурі, Україні та США, очікування підлітків щодо подальшої освіти були амбітні й узгоджені з їхніми навчальними показниками, незалежно від соціально-економічного статусу учнів".