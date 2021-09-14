Хто контролюватиме вакцинацію персоналу в школах: пояснення від МОЗ

Контролювати вакцинацію персоналу українських шкіл будуть кілька державних структур. Глава МОЗ Віктор Ляшко вказав, які саме.

Коментар міністра стосувався змін, які уряд 13 вересня вирішив внести до постанови про карантинні обмеження. Зокрема, в частині роботи освітніх закладів.

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Вакцинація в школах: хто контролюватиме виконання нових вимог уряду

У телеефірі 13 вересня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що:

Контролювати кількість вакцинованого персоналу в школах будуть державні органи з відповідними повноваженнями.

Вони виявлятимуть порушення, за які згодом персонал нестиме адміністративну відповідальність.

У нас є контролюючі органи, які можуть це перевіряти. Є Держспоживслужба, Національна поліція. Якщо виявлять випадок порушення, то будуть жорсткі адміністративні речі,

– заявив Ляшко

Чому вакцинацію у школах будуть контролювати

Уряд 13 вересня змінив постанову про карантинні обмеження в Україні. Через 7 днів від публікації документу зміни набудуть чинності, а вони передбачають серед іншого, що:

У червоній зоні школи можуть працювати тільки за тієї умови, якщо буде вакцинований увесь тамтешній персонал (раніше дозволялося 80%).

зоні школи можуть працювати тільки за тієї умови, якщо буде вакцинований увесь тамтешній персонал (раніше дозволялося 80%). У жовтій зоні карантину зможуть працювати навчальні заклади, якщо 80% персоналу матимуть хоча б одну дозу щеплення проти коронавірусу.

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