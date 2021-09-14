Коментар міністра стосувався змін, які уряд 13 вересня вирішив внести до постанови про карантинні обмеження. Зокрема, в частині роботи освітніх закладів.

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Вакцинація в школах: хто контролюватиме виконання нових вимог уряду

У телеефірі 13 вересня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що:

Контролювати кількість вакцинованого персоналу в школах будуть державні органи з відповідними повноваженнями.

Вони виявлятимуть порушення, за які згодом персонал нестиме адміністративну відповідальність.

У нас є контролюючі органи, які можуть це перевіряти. Є Держспоживслужба, Національна поліція. Якщо виявлять випадок порушення, то будуть жорсткі адміністративні речі,

– заявив Ляшко

Чому вакцинацію у школах будуть контролювати

Уряд 13 вересня змінив постанову про карантинні обмеження в Україні. Через 7 днів від публікації документу зміни набудуть чинності, а вони передбачають серед іншого, що:

У червоній зоні школи можуть працювати тільки за тієї умови, якщо буде вакцинований увесь тамтешній персонал (раніше дозволялося 80%).

зоні школи можуть працювати тільки за тієї умови, якщо буде вакцинований увесь тамтешній персонал (раніше дозволялося 80%). У жовтій зоні карантину зможуть працювати навчальні заклади, якщо 80% персоналу матимуть хоча б одну дозу щеплення проти коронавірусу.

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