Коментар міністра стосувався змін, які уряд 13 вересня вирішив внести до постанови про карантинні обмеження. Зокрема, в частині роботи освітніх закладів.
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Вакцинація в школах: хто контролюватиме виконання нових вимог уряду
У телеефірі 13 вересня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що:
- Контролювати кількість вакцинованого персоналу в школах будуть державні органи з відповідними повноваженнями.
- Вони виявлятимуть порушення, за які згодом персонал нестиме адміністративну відповідальність.
У нас є контролюючі органи, які можуть це перевіряти. Є Держспоживслужба, Національна поліція. Якщо виявлять випадок порушення, то будуть жорсткі адміністративні речі,
– заявив Ляшко
Чому вакцинацію у школах будуть контролювати
Уряд 13 вересня змінив постанову про карантинні обмеження в Україні. Через 7 днів від публікації документу зміни набудуть чинності, а вони передбачають серед іншого, що:
- У червоній зоні школи можуть працювати тільки за тієї умови, якщо буде вакцинований увесь тамтешній персонал (раніше дозволялося 80%).
- У жовтій зоні карантину зможуть працювати навчальні заклади, якщо 80% персоналу матимуть хоча б одну дозу щеплення проти коронавірусу.
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