Хто найчастіше потрапляє у боргові ями і яку роль в цьому відіграє освіта: дослідження

Побутує думка, що всі відомі світові мільярдери здобули свої статки без вищої освіти, а їх оцінки в школах були нижче середнього показника. Однак ця інформація є фейком, і важливість освіти вкотре підтверджує нещодавнє дослідження фінського університету.

Дослідницький інститут фінського університету Аалто провів масштабний експеримент, у якому визначив вплив освіти на накопичення кредитних заборгованостей, частоту банкрутства бізнесу та фінансовий дефолт. Дані зібрано на основі аналізу фінансових бекграундів дієздатного населення Фінляндії протягом 2015 – 2020 років.

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Деталі дослідження

Дослідження показало, що імовірність фінансового дефолту набагато більша серед представників дієздатного населення, які закінчили лише середню школу, та тих, хто пережив розлучення зі своїм партнером, одружившись у віці до 21 року.

Також більші фінансові негаразди переживають ті люди, які володіють лише фінською мовою, коли показник грошової нестабільності серед тих, хто володіє додатково однією або декількома іноземними мовами, є нижчим середнього.

Більш ніж 50% людей, які не здобули вищої освіти та мали середній бал у школі 6,5 або нижче (з максимального балу 10 – ред. 24 канал), протягом останніх 5 років мали серйозні прострочення виплат за кредитом, коли серед представників з вищою освітою цей показник складає всього 27%,

– розповідає куратор дослідження Еліас Рантапуска.

Науковець Еліас Рантапуска / Фото Aalto University

Згідно з даними дослідження, гендерна складова є менш значимою, ніж рівень освіти, тобто чоловіки та жінки однаково схильні до кредитних прострочень, банкрутства та занепаду бізнесу.

На думку науковця, слід активніше впроваджувати фінансову грамотність серед населення, зокрема у межах ще обов'язкової початкової школи. Окрім загальної освіти, уроки про гроші повинні стати законодавчим пріоритетом для владних структур, адже фінансово освічене суспільство сприятиме розвитку економіки країни.