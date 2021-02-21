Християнська етика у школах: як батьки реагують на рішення Міносвіти
У статті 35 Конституції прописано, що школа відокремлена від церкви та будь-яких релігійних організацій. Але з легкої руки Міністерства освіти України християнську етику можуть почати викладати учням 5 – 6 класів.
Джерело:24 канал
Позиція батьків, які проти викладання християнської етики у школах
Киянин Микола – батько 5-класника. Чоловік, як і сотні інших батьків, проти того, щоб уроки під назвою "Етика", або ж "Курси морального спрямування" стали обов'язковими.
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Саме це й пропонує Міністерство освіти. У відомстві наголосили, що йдеться не про релігію. Втім у навчальних посібниках батьки вже знайшли згадки про молитви та християнські свята.
Тому Микола не розуміє, чому чиновники змушують дітей відвідувати такі уроки – всупереч Конституції та й ще оплачені платниками податків.
Запровадження саме християнської етики – це неправильно. Витрачати державні кошти, щоб вивчати Біблію є некоректним,
– розповів киянин.
За словами Миколи, у школах можна викладати релігієзнавство, щоб учні вивчали різні релігії.
"Коли пишуть у цьому підручнику, що людину створив Бог, то в мене запитання – що вони будуть робити в 11 класі на біології під час вивчення теорії еволюції", – зазначив чоловік.
Окрім змісту підручників, батьків непокоять ще кілька моментів:
- чи викладатимуть предмет дітям, батьки яких сповідують не християнство, а інші релігії;
- як вимірювати оцінками успішність з цієї дисципліни, адже вони впливатимуть на загальний бал атестату.
Співзасновниця громадської організації "Батьки SOS" Олена Парфьонова вважає, що етика не має бути обов'язковою, а батьки мають самостійно вирішувати, що і як вивчатимуть їхні діти.
У МОН запевнили, християнська етика не є обов'язковим предметом
У Міністерстві освіти і науки пояснили, християнська етика у школах не стане обов'язковою. Принаймні про це заявив міністр Сергій Шкарлет.
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А школи зможуть самостійно формувати різні варіанти викладання – залежно від дітей, які в ній навчаються.
Є дисципліна "Етика", в типовій освітній програмі вона зазначена. А викладач або школа на основі цього документу може формувати різні варіанти предмету,
– прокоментував Сергій Шкарлет.
Водночас директор столичного ліцею Юрій Кіньков запевняє, впровадження християнської етики обов'язковим предметом у школах не планують. Адже у дітей й так чимала завантаженість іншими уроками.
Поки що етику в школах викладають факультативно. Для цього предмета є кілька програм, серед них найпопулярніша — "Основи християнської етики", яку і пропонували зробити обов'язковою.
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