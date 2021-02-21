У статті 35 Конституції прописано, що школа відокремлена від церкви та будь-яких релігійних організацій. Але з легкої руки Міністерства освіти України християнську етику можуть почати викладати учням 5 – 6 класів.

Позиція батьків, які проти викладання християнської етики у школах

Киянин Микола – батько 5-класника. Чоловік, як і сотні інших батьків, проти того, щоб уроки під назвою "Етика", або ж "Курси морального спрямування" стали обов'язковими.

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Саме це й пропонує Міністерство освіти. У відомстві наголосили, що йдеться не про релігію. Втім у навчальних посібниках батьки вже знайшли згадки про молитви та християнські свята.

Тому Микола не розуміє, чому чиновники змушують дітей відвідувати такі уроки – всупереч Конституції та й ще оплачені платниками податків.

Запровадження саме християнської етики – це неправильно. Витрачати державні кошти, щоб вивчати Біблію є некоректним,

– розповів киянин.

За словами Миколи, у школах можна викладати релігієзнавство, щоб учні вивчали різні релігії.

"Коли пишуть у цьому підручнику, що людину створив Бог, то в мене запитання – що вони будуть робити в 11 класі на біології під час вивчення теорії еволюції", – зазначив чоловік.

Окрім змісту підручників, батьків непокоять ще кілька моментів:

чи викладатимуть предмет дітям, батьки яких сповідують не християнство, а інші релігії;

як вимірювати оцінками успішність з цієї дисципліни, адже вони впливатимуть на загальний бал атестату.

Співзасновниця громадської організації "Батьки SOS" Олена Парфьонова вважає, що етика не має бути обов'язковою, а батьки мають самостійно вирішувати, що і як вивчатимуть їхні діти.

У МОН запевнили, християнська етика не є обов'язковим предметом

У Міністерстві освіти і науки пояснили, християнська етика у школах не стане обов'язковою. Принаймні про це заявив міністр Сергій Шкарлет.

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А школи зможуть самостійно формувати різні варіанти викладання – залежно від дітей, які в ній навчаються.

Є дисципліна "Етика", в типовій освітній програмі вона зазначена. А викладач або школа на основі цього документу може формувати різні варіанти предмету,

– прокоментував Сергій Шкарлет.

Водночас директор столичного ліцею Юрій Кіньков запевняє, впровадження християнської етики обов'язковим предметом у школах не планують. Адже у дітей й так чимала завантаженість іншими уроками.

Поки що етику в школах викладають факультативно. Для цього предмета є кілька програм, серед них найпопулярніша — "Основи християнської етики", яку і пропонували зробити обов'язковою.

Довідка. Курс розрахований на учнів з першого по одинадцятий клас. Нині предмет викладають у третині українських шкіл, здебільшого — в Західній Україні.