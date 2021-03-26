Християнська етика не може бути обов'язковим предметом для вивчення у школі, – МОН

Очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що предмет "Основи християнської етики" не може бути обов'язковим для вивчення у школі.

Шкарлет під час брифінгу пояснив, що, відповідно до закону, школа самостійно приймає рішення щодо включення в освітню програму таких предметів, як наприклад, "Етика", "Культура добросусідства" або інші курси морального спрямування.

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Шкарлет наголосив, що християнська етика не може бути обов'язковим предметом у школі.

Предмет "Основи християнської етики", навколо якого так довго ведуться дискусії, не може бути обов'язковим для вивчення,

– наголосив міністр освіти.

Зазначимо, що ще раніше Сергій Шкарлет спростував міф про обов'язковість християнської етики та наголосив, що школи та вчителі самостійно формуватимуть програму навчання.

До слова, у Львові вчителька проводила службу на уроках християнської етики у 5 класі. Це обурило батьків учнів, адже вчителька перетворила урок на богослужіння і проповідь. Деталі та відео можна подивитися за цим посиланням.