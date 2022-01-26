Хлопця викрили та провели з ним бесіду. Він зізнався, що просто "хотів розважитися та перевірити як відреагують спецслужби".
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Дитині роз’яснили, що така поведінка неприпустима. Адже на перевірку повідомлень, навіть сумнівних, завжди залучаються фахівці, яких в цей час чекають люди, що потребують реальної допомоги.
Крім того, це стрес як для тих, хто мусить евакуюватися з «замінованої» будівлі, так і для їхніх близьких. Зокрема – батьків учнів, які вимушені кидати усі справи та забирати своїх дітей додому.
Що сказав учень
Одинадцятикласник відповів, що скоїв не дуже гарний вчинок, коли подзвонив у поліцію з хибним повідомленням.
Я навіть не сказав назву навчального закладу і відразу кинув слухавку. Вважав, що поліція не стане перевіряти таке повідомлення, але помилився. Не повторюйте моїх дій. Я не думав, що роблю, і мені соромно,
− заявив підліток.
За словами поліцейських, раніше хлопця не притягали до відповідальності.
Хлопець жартома "замінував" школу на Одещині / Відео поліції
Чи покарають учня? За цей вчинок підлітка слідчі відкрили провадження за статтею №259 Кримінального кодексу України. Мобільний телефон, з якого він телефонував, вилучили.
Оскільки дитина ще не досягла віку кримінальної відповідальності, то за цей вид злочину до відповідальності притягнуть його батьків.
До слова, в закладах освіти та навколо них часто трапляються надзвичайні ситуації. Саме від умінь та навичок учнів та вчителів залежить їхнє життя та здоров’я. Як діяти в різних надзвичайних ситуаціях – читайте у статті.