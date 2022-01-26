Хлопця викрили та провели з ним бесіду. Він зізнався, що просто "хотів розважитися та перевірити як відреагують спецслужби".

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Дитині роз’яснили, що така поведінка неприпустима. Адже на перевірку повідомлень, навіть сумнівних, завжди залучаються фахівці, яких в цей час чекають люди, що потребують реальної допомоги.

Крім того, це стрес як для тих, хто мусить евакуюватися з «замінованої» будівлі, так і для їхніх близьких. Зокрема – батьків учнів, які вимушені кидати усі справи та забирати своїх дітей додому.

Що сказав учень

Одинадцятикласник відповів, що скоїв не дуже гарний вчинок, коли подзвонив у поліцію з хибним повідомленням.

Я навіть не сказав назву навчального закладу і відразу кинув слухавку. Вважав, що поліція не стане перевіряти таке повідомлення, але помилився. Не повторюйте моїх дій. Я не думав, що роблю, і мені соромно,

− заявив підліток.

За словами поліцейських, раніше хлопця не притягали до відповідальності.

Хлопець жартома "замінував" школу на Одещині / Відео поліції



Чи покарають учня? За цей вчинок підлітка слідчі відкрили провадження за статтею №259 Кримінального кодексу України. Мобільний телефон, з якого він телефонував, вилучили.

Оскільки дитина ще не досягла віку кримінальної відповідальності, то за цей вид злочину до відповідальності притягнуть його батьків.

Яке покарання за псевдомінування? За повідомлення про фейкове мінування передбачено відповідальність у вигляді різного строку позбавлення волі. За подібні вчинки дітей до адміністративної відповідальності буде притягнуто їхніх батьків (їм доведеться сплатити штраф).



Водночас за реальне мінування будівлі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. А якщо такі дії призвели до тяжких наслідків або вчинено вдруге – загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.

До слова, в закладах освіти та навколо них часто трапляються надзвичайні ситуації. Саме від умінь та навичок учнів та вчителів залежить їхнє життя та здоров’я. Як діяти в різних надзвичайних ситуаціях – читайте у статті.