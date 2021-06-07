Бодай частково стати власником Facebook, Tesla, BMW, Apple чи Boeing можна шляхом купівлі цінних паперів на іноземних біржах. Станом на сьогодні громадянам України відкрито доступ до понад 30 таких майданчиків.

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Як це працює

Просто так придбати акції громадянину України безпосередньо на фондовому майданчику буде доволі складно, однак йому готові запропонувати свої послуги фірми-посередники, яких у нашій державі існує уже досить багато.

За невеликі комісійні, а інколи й взагалі без них (у залежності від виду цінних паперів), компанії пропонують українцям ставати учасниками фондових ринків й отримувати прибутки пропорційно до їх внесків.

Однак спершу українцям необхідно відкрити у брокерській фірмі власний рахунок, після чого вони стають повноцінними учасниками торгів.

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Прибуток та економіка

Успішність біржевої торгівлі залежатиме від рівня фінансової грамоти інвестора, а також від банальної вдачі. Купуючи акції іноземних компаній на міжнародних майданчиках, українці підтримують економіку країн, у яких розташовані ці біржі, а не українську.

При цьому звинувачувати співвітчизників не справедливо, адже умови торгів на міжнародних майданчиках часто вигідніші, ніж на українських. Прибутковість від акцій сягає в середньому 10%.

Прибутковість акцій на іноземних фондових біржах / Фото Unsplash

В Україні депозитні відсотки, особливо в іноземній валюті, є значно меншими. Альтернатива – облігації внутрішньої державної позики, однак великі інвестори ставляться до них насторожено, опираючись на нестабільність української економіки.