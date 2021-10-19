Ходить з ножем, б'є дітей і погрожує вчителям: у Полтаві 5-класник залякує ліцей

У Полтаві п’ятикласник тероризує ліцей № 6 "Лідер", у якому навчається. Батьки інших учнів розповіли, що хлопець приносить до школи ніж, газовий балончик, залякує вчителів і дітей.

Голова батьківського комітету розповіла, що батьки на знак протесту не пускають дітей на уроки. Так вони намагаються домогтись відрахування дебошира.

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За словами жінки, п'ятикласник Володимир вже чотири роки залякує учнів молодшої школи та свого вчителя, і продовжує це робити вже у середній школі.

Ліцей спочатку відмовив хлопцю у переведенні до 5 класу, але не через поведінку – а через низький рівень знань. Та мати школяра поскаржилась в управління освіти, і там вирішили, що ліцей таки має його прийняти,

– зазначила голова батьківського комітету.

Як 5-класник залякує ліцей

Батьки розповіли, що він нещодавно кинув в голову однокласниці свинець, через що вона отримала струс мозку. "Після цього управління освіти чомусь вирішило перевести його в наш клас, однак його поведінка очікувано не змінилася", – додають дорослі.

Окрім того, п’ятикласник приносить до школи ніж, газовий балончик та цигарки, усіх залякує.

Учнів залякує, вчителям – погрожує. "Він залякує, б’є інших учнів, краде їх речі. Авторитетів у школі у нього немає. Він погрожує вчительці: "Я знаю, де ти живеш, ходи і озирайся", – каже жінка.

А от батьки бешкетника сина повністю підтримують. Тато хлопця нібито належить до одного з полтавських кримінальних угрупувань. Про це знають у школі, а тому бояться зачіпати 5-класника.

Голова батьківського комітету зауважила, що ювенальна поліція в курсі проблеми, бо патрульні не раз приїжджали на виклики до ліцею. Але, за її словами, правоохоронці поки не можуть допомогти – щоправда, причин не вказує.

Батьки не пускають дітей до школи

Жінка зазначила, що сьогодні батьки будуть просити управління освіти звільнити ліцей від дебошира, адже його однокласникив бояться ходити на уроки.

На знак протесту ми вирішили, що сьогодні наші діти не прийдуть на уроки до того часу, поки існуватиме загроза їхньому життю та здоров’ю. Якщо нам не допоможуть в управлінні, ми будемо писати лист на МОН і наразі озвучуємо проблему через ЗМІ, – сказала голова батьківського комітету.

До слова, у Каховці Херсонської області перед судом постане учень 7 класу за побиття десятикласника. Хлопець, якому насправді 17 років, вдарив старшокласника на перерві у груди, що той якийсь час не міг дихати. Деталі інциденту – читайте у статті.