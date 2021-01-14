Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України написало листа з пропозицією запустити курс з кримськотатарської мови на базі сервісу Duolingo.

У листі МінТОТ йдеться про те, що в Україні на кримськотатарській мові спілкуються більше 300 тисяч людей, а в усьому світі – це близько 6 мільйонів, повідомляє видання "Радіо Свобода".

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У Міністерстві переконані, що запуск курсу з вивчення кримськотатарської мови на платформах Duolingo викличе суспільний інтерес до продукту, а також допоможе школярам і студентам в вивченні мови.

Ми звертаємося до вас з пропозицією – розглянути можливість запуску курсу з вивчення кримськотатарської мови на платформі Duolingo. Ми підтверджуємо готовність залучити зі свого боку фахівців і вчених до роботи з платформою Duolingo,

– йдеться в листі.

МінТОТ вважає, що це сприятиме популяризації кримськотатарської мови у всьому світі і в підсумку стане внеском до культурної спадщини корінного кримськотатарського народу України.

Додамо, що представники Duolingo поки не прокоментували прохання українського міністерства.

Відомо, що раніше Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій також звернулося до корпорації Google з проханням включити кримськотатарську мову в сервіс Google Translate. Адже згідно з класифікацією ЮНЕСКО, кримськотатарська мова належить до мов, які знаходяться під серйозною загрозою.