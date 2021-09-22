Тож, якщо там не буде вакциновано понад 80% персоналу, то ці заклади просто закриють на карантин.

До теми Лише третина шкіл в Україні зможуть працювати в жовтій зоні: де найгірша ситуація

"Якщо завтра ці навчальні заклади будуть закриті, то більшість батьків не зможе вийти на роботу. Вони змушені будуть залишитися вдома з дітьми", – написала депутка.

Юлія Гришина повідомила, що говорила про це з міністром освіти Сергієм Шкарлетом, і він розуміє цю проблему.

За останньою інформацією, сьогодні на засіданні уряд розгляне внесення відповідних змін,

– написала вона.

Хоча раніше Сергій Шкарлет запевняв, що навіть за високого рівня захворюваності на COVID-19, тобто навіть червоного рівня карантину, вихованці садочків, учні 1 – 4 класів та учні інклюзивно-ресурсних центрів зможуть ходити до школи.

До слова, перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик заявив, що школам у містах, що потрапили у жовту зону карантину, заборонили працювати дистанційно. Причиною цього став низький рівень вакцинування викладачів.

Правила роботи шкіл у жовтій зоні

У жовтій зоні карантину, яка вступає в дію з 23 вересня, очно дозволено працювати навчальним закладам, де принаймні 80% працівників мають COVID-сертифікат:

"жовтий" COVID-сертифіката, який підтверджує щеплення першою дозою вакцини;

"зелений" COVID-сертифіката, який підтверджує повний курс вакцинації;

міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);

COVID-сертифікат про одужання особи від коронавірусу чи негативний результат ПЛР-тесту.

Текст публікації Юлії Гришиної:

У нових правилах адаптивного карантину є суттєва проблема! При введенні жовтої і червоної епідзони вони не передбачають роботу молодшої школи, садків і спеціальних шкіл. Якщо вакциновано менше 80% персоналу.

Якщо завтра ці навчальні заклади будуть закриті, то більшість батьків не зможе вийти на роботу. Вони змушені будуть залишитися вдома з дітьми. Говорила про це з міністром освіти і він розуміє проблему. Кабмін розгляне внесення відповідних змін.