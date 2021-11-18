У Хмельницькому вчителька цькувала учнів: виганяла з уроків, примушувала бігати, матюкала

У Хмельницькому засудили вчительку фізкультури школи №7 за систематичний булінг учнів. Вона лаялась на дітей нецензурними словами, виганяла їх з уроків, занижувала оцінки та відмовляла у медичній допомозі.

Булінг від вчительки тривав з 2019 року. Про цькування учнів педагогинею суд розглядав дві справи, і в обох випадках її визнали винною.

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Як вчителька фізкультури цькувала учнів

У першій справі йдеться про такі випадки цькувань:

Вчителька занижувала учениці оцінки, аргументуючи це тим, що вона відмінниця.

Пізніше цю саму дівчинку вчителька вигнала зі спортивної зали, кричала, насміхалась, погрожувала викликати поліцію.

Зазначається, що через це учениця категорична відмовлялася ходити на уроки фізкультури. Ба більше, відповідно до висновку практичного психолога, школярка "перебувала у стривоженому стані, була скута і напружена".

У другій справі йдеться про такі випадки:

Вчителька примушувала іншу ученицю бігати та ходити по колу. Через це дівчинці стало погано, крім того, вона відчувала себе приниженою.

В учениці на уроці піднявся тиск, з'явилася тахікардія, вона зблідла. Але вчителька проігнорувала її потребу в медичній допомозі.

Вчителька вигнала ученицю з уроку, виштовхнувши за двері, та супроводила свої дії нецензурною лексикою.

Дівчинка злякалася і почала задихатись. Через цей випадок у неї потім погіршився сон, з'явився "стан високої тривожності" перед вчителькою,

– йдеться у повідомленні суду.

В обох справах згадується, що постраждалі – учениці 8-Б класу. У кожному випадку вчительку визнали винною, вона має сплатити по 850 гривень штрафу і 454 гривень судового збору.

До суду викладачка не з'явилась, а про причини своє відсутності не повідомила. Чи залишиться вона працювати в школі – поки невідомо.