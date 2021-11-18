Булінг від вчительки тривав з 2019 року. Про цькування учнів педагогинею суд розглядав дві справи, і в обох випадках її визнали винною.
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Як вчителька фізкультури цькувала учнів
У першій справі йдеться про такі випадки цькувань:
- Вчителька занижувала учениці оцінки, аргументуючи це тим, що вона відмінниця.
- Пізніше цю саму дівчинку вчителька вигнала зі спортивної зали, кричала, насміхалась, погрожувала викликати поліцію.
Зазначається, що через це учениця категорична відмовляється ходити на уроки фізкультури. А відповідно до висновку практичного психолога, "перебуває у стривоженому стані, скута, напружена".
У другій справі йдеться про такі випадки:
- Вчителька примушувала іншу ученицю бігати та ходити по колу. Через це дівчинці стало погано, крім того, вона відчувала себе приниженою.
- В учениці на уроці піднявся тиск, з'явилася тахікардія, вона зблідла. Але вчителька проігнорувала її потребу в медичній допомозі.
- Вчителька вигнала ученицю з уроку, виштовхнувши за двері, та супроводила свої дії нецензурною лексикою.
Дівчинка злякалася і почала задихатись. Через цей випадок у неї потім погіршився сон, з'явився "стан високої тривожності" перед вчителькою,
– йдеться у повідомленні суду.
В обох справах згадується, що постраждалі – учениці 8 Б класу. У кожному випадку вчительку визнали винною, вона має сплатити по 850 гривень штрафу і 454 гривень судового збору.
До суду викладачка не з'явилась, про причини своє відсутності не повідомила. Чи залишиться вона працювати в школі – поки невідомо.