Літні канікули для дітей – не лише можливість розважитись та відпочити, але й поглибити свої знання у нових галузях. 37 старшокласників Хмельницького впродовж двох тижнів інтенсивно навчатимуть фінансової грамоти та ділової англійської мови.

Заняття триватимуть по 4 з половиною години на день, і будуть безкоштовними. Викладачами стануть кращі знавці іноземної та передові українські бізнес-тренери.

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Деталі освітньої ініціативи

Навчання учнів проводитимуть у Smart Finance – місцевій школі фінансової грамотності та англійської мови. Проєкт ініційовано Хмельницькою міською радою вже вдруге, і створено для школярів регіону, які бажають визначитись зі своїм життєвим шляхом.

Попереду на учнів чекають 2 тижні практикумів, спрямованих на розвиток підприємницьких та кар'єрних компетенцій, а також на підвищення рівня англійської мови.

На заняттях підлітки навчаться основам фінансової грамотності, правильному поводженню з грошима, відвідають заходи від шкіл Freedom та МВА. Також передбачені екскурсії на низку діючих підприємств міста.

Не обов'язково їхати до Хмельницького, щоб розвивати власні навички фінансової грамотності та вивчати англійську мову.Роздруковуйте доступні в інтернеті навчальні матеріали за допомогою принтерів, які є простими у використанні та обслуговуванні. Друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги.

До слова, загалом на участь у літньому курсі у Хмельницькому надійшло близько сотні анкет, однак з них відібрали лише 37, сформувавши 3 окремі групи учнів.