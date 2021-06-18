Заняття триватимуть по 4 з половиною години на день, і будуть безкоштовними. Викладачами стануть кращі знавці іноземної та передові українські бізнес-тренери.
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Деталі освітньої ініціативи
Навчання учнів проводитимуть у Smart Finance – місцевій школі фінансової грамотності та англійської мови. Проєкт ініційовано Хмельницькою міською радою вже вдруге, і створено для школярів регіону, які бажають визначитись зі своїм життєвим шляхом.
Попереду на учнів чекають 2 тижні практикумів, спрямованих на розвиток підприємницьких та кар'єрних компетенцій, а також на підвищення рівня англійської мови.
На заняттях підлітки навчаться основам фінансової грамотності, правильному поводженню з грошима, відвідають заходи від шкіл Freedom та МВА. Також передбачені екскурсії на низку діючих підприємств міста.
До слова, загалом на участь у літньому курсі у Хмельницькому надійшло близько сотні анкет, однак з них відібрали лише 37, сформувавши 3 окремі групи учнів.