Тож, школярі Хмельницької громади підуть на відпочинок швидше, ніж планувалося. У школах канікули триватимуть з 18 по 24 жовтня.

До теми Осінні канікули в Україні: коли будуть відпочивати школярі та чи можуть їх перенести

Чому перенесли канікули? Таке рішення прийняли у Департаменті освіти і науки Хмельницького через тривалі святкові вихідні напередодні.

Дати проведення канікул школи визначають самостійно рішенням педради. Однак ми рекомендували розпочати канікули з 18 жовтня. Оскільки в нас будуть додаткові святкові вихідні 14 – 15 жовтня, діти зможуть довше відпочивати,

– кажуть у відомстві.

Чи прислухаються всі школи громади до рекомендацій освітян – поки невідомо. Кажуть, остаточне рішення школи оприлюднять впродовж наступних двох днів.

Водночас заступник міського голови Михайло Кривак додав, що щонайменше дві школи у Хмельницькому все ж будуть навчатися за іншим графіком. Так, на тиждень пізніше, з 25 жовтня, канікули стартують в школах, з якими приміщення ділять садочки – це НВК №31 та НВО №1.

Які ще міста перенесли канікули для учнів

У Харкові та області вирішили запровадити шкільні канікули з 18 жовтня. Це зробили для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу. Так, діти відпочиватимуть з 14 жовтня до 24 жовтня. А вже 25 діти вийдуть на навчання.

У школах Вінницької області осінні канікули також розпочнуться раніше – з 18 жовтня і триватимуть до 24 жовтня включно. все для того, щоб "не розривати" вихідні.

До слова, в інших областях планують осінні канікули запровадити традиційно, які і рекомендували в МОН, – з 25 по 31 жовтня 2021 року. Проте школи можуть на власний розсуд перенести канікули на інші дати чи збільшити їхню тривалість.